تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه هفدهم مهرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیستم شوال سال 1430 هجری قمری و برابر است با نهم اکتبر سال 2009 میلادی.

- رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور با برگزاری مسابقات در اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم امروز در سالن ابن سینای همدان به پایان می رسد.

- مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 16 سال (نوجوانان) آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

گروه B:

* لبنان - تاجیکستان

* ایران - نپال

گروه E:

* تایوان - اندونزی

* فیلیپین - بنگلادش

گروه G:

* کره جنوبی - میانمار

* ویتنام - کره شمالی

* کامبوج - تایلند

- یازدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه‌سواری "میلاد دو نور" امروز با برگزاری مرحله پنجم به پایان می رسد. رقابت امروز از ساعت 9 صبح در رشته استقامت و در مسیر 118 کیلومتری بین شهرهای اراک - شهابیه – خمین برگزار می شود. مراسم اختتامیه این مسابقات هم ساعت 16 امروز در محل بیت قدیمی حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان خمین انجام می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* کره جنوبی - غنا

* ایتالیا - مجارستان

- مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات موسوم به جام "اتصالات" امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* الوصل - النصر (گروه C)

* عجمان - بن یاس (گروه B)

* الوحده - الشارجه ( گروه A)

- هفته نخست رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* آلومینیوم هرمزگان - گل گهر سیرجان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* شن سا اراک - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* پتروشیمی تبریز - مس سرچشمه کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تبریز

* شیرین فراز کرمانشاه - برق شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* کوثر لرستان - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی خرم آباد

* فولاد نوین اهواز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

* مهرکام پارس تهران - نساجی مازندران، ساعت 15:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر

- نخستین دوره مسابقات فوتسال جام کنفدراسیون‌ها با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* ایران - اروگوئه، ساعت 16

* جزایرسلیمان - گواتمالا، ساعت 18