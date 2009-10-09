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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۹:۲۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر-گروه ورزشی: برگزاری آخربن مرحله تور بین‌المللی دوچرخه‌سواری میلاد دو نور و همچنین پیگیری مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 16 سال آسیا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه هفدهم مهرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیستم شوال سال 1430 هجری قمری و برابر است با نهم اکتبر سال 2009 میلادی.

- رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور با برگزاری مسابقات در اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم امروز در سالن ابن سینای همدان به پایان می رسد.

- مرحله مقدماتی رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 16 سال (نوجوانان) آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه B:
* لبنان - تاجیکستان
* ایران - نپال
گروه E:
* تایوان - اندونزی
* فیلیپین - بنگلادش
گروه G:
* کره جنوبی - میانمار
* ویتنام - کره شمالی
* کامبوج - تایلند

- یازدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه‌سواری "میلاد دو نور" امروز با برگزاری مرحله پنجم به پایان می رسد. رقابت امروز از ساعت 9 صبح در رشته استقامت و در مسیر 118 کیلومتری بین شهرهای اراک - شهابیه – خمین برگزار می شود. مراسم اختتامیه این مسابقات هم ساعت 16 امروز در محل بیت قدیمی حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان خمین انجام می شود.

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* کره جنوبی - غنا
* ایتالیا - مجارستان

- مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات موسوم به جام "اتصالات" امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* الوصل - النصر (گروه C)
* عجمان - بن یاس (گروه B)
* الوحده - الشارجه ( گروه A)

- هفته نخست رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آلومینیوم هرمزگان - گل گهر سیرجان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
* شن سا اراک - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* پتروشیمی تبریز - مس سرچشمه کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تبریز
* شیرین فراز کرمانشاه - برق شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* کوثر لرستان - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی خرم آباد
* فولاد نوین اهواز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
* مهرکام پارس تهران - نساجی مازندران، ساعت 15:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر

- نخستین دوره مسابقات فوتسال جام کنفدراسیون‌ها با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ایران - اروگوئه، ساعت 16
* جزایرسلیمان - گواتمالا، ساعت 18

کد مطلب 961167

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