تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه هفدهم مهرماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با بیستم شوال سال 1430 هجری قمری و برابر است با نهم اکتبر سال 2009 میلادی.
- رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور با برگزاری مسابقات در اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم امروز در سالن ابن سینای همدان به پایان می رسد.
- مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال قهرمانی زیر 16 سال (نوجوانان) آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
گروه B:
* لبنان - تاجیکستان
* ایران - نپال
گروه E:
* تایوان - اندونزی
* فیلیپین - بنگلادش
گروه G:
* کره جنوبی - میانمار
* ویتنام - کره شمالی
* کامبوج - تایلند
- یازدهمین دوره تور بین المللی دوچرخهسواری "میلاد دو نور" امروز با برگزاری مرحله پنجم به پایان می رسد. رقابت امروز از ساعت 9 صبح در رشته استقامت و در مسیر 118 کیلومتری بین شهرهای اراک - شهابیه – خمین برگزار می شود. مراسم اختتامیه این مسابقات هم ساعت 16 امروز در محل بیت قدیمی حضرت امام خمینی (ره) در شهرستان خمین انجام می شود.
- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* کره جنوبی - غنا
* ایتالیا - مجارستان
- مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاههای امارات موسوم به جام "اتصالات" امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* الوصل - النصر (گروه C)
* عجمان - بن یاس (گروه B)
* الوحده - الشارجه ( گروه A)
- هفته نخست رقابتهای لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* آلومینیوم هرمزگان - گل گهر سیرجان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
* شن سا اراک - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* پتروشیمی تبریز - مس سرچشمه کرمان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی تبریز
* شیرین فراز کرمانشاه - برق شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* کوثر لرستان - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی خرم آباد
* فولاد نوین اهواز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
* مهرکام پارس تهران - نساجی مازندران، ساعت 15:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر
- نخستین دوره مسابقات فوتسال جام کنفدراسیونها با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:
* ایران - اروگوئه، ساعت 16
* جزایرسلیمان - گواتمالا، ساعت 18
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