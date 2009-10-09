گلزنی معدنچی، توقف الاهلی / برتری الجزیره و العین در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات موسوم به جام "اتصالات" پنجشنبه شب با برگزاری 3 دیدار آغاز شد که در یکی از مسابقات تیم‌ الاهلی در زمین الظفره متوقف شد.

در این مسابقه مهرزاد معدنچی در دقیقه 40 گل برتری تیم الاهلی را به ثمر رساند ولی عباس مویوا لاوال در دقیقه 56 از روی نقطه پنالتی گل تساوی الظفره را وارد دروازه الاهلی کرد.

نتایج سایر دیدارهای شب گذشته(پنجشنبه شب) مسابقات فوتبال جامجام "اتصالات" امارات به شرح زیر است:

گروه C:

* الجزیره 3 - الامارات صفر

گل‌ها: ریکاردو(28 و 63) و تونی(17) برای تیم الجزیره

گروه B:

* الشباب 2 - العین 3

گل‌ها: کریستیانو(59) و ناصر مسعود(83) برای الشباب - اسماعیل احمد(19)، هزاع سالم(75) و سالم عبدالله(88) برای العین

مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌های امارات موسوم به جام "اتصالات" امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* الوصل - النصر (گروه C)

* عجمان - بن یاس (گروه B)

* الوحده - الشارجه ( گروه A)