سرپرست گروه نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران به مهر خبر داد: ورود ایران به حوزه درمان بیماریهای صعب العلاج با فناوری نانو

دکتر سید مهدی رضایت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استانداردسازی داروهای نانویی گفت: از آنجا که داروها مستقیما با سلامت جامعه ارتباط دارد از این رو در دنیا استانداردهای محکمی در این زمینه وضع شده است.

وی به استانداردهای داروها اشاره کرد و افزود: داروهایی که قرار است وارد بازار شود و در دسترس بیماران قرار گیرد، باید ضمن پشت سر گذاشتن آزمایشهای بالینی، تستهای "سمیت" نیز بر روی آنها انجام شود. برای این منظور متدهای خاصی تعریف شده است.

رضایت به موفقیتهای محققان کشور در زمینه نانو داروها اشاره کرد و ادامه داد: استفاده از فناوری نانو در عرصه داروسازی نیاز به تجهیزات و آزمایشگاههای خاصی دارد. ضمن آنکه برای استانداردسازی این داروها به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته نیاز است که در حال حاضر با کمبود این تجهیزات در داخل کشور مواجه هستیم.

تشکیل کمیته بین المللی ایزو برای استاندارد سازی

سرپرست گروه نانوفناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران از تشکیل کمیته "ایزو" برای استانداردسازی در سطح بین المللی خبر داد و گفت: سازمان ایزو (ISO) دارای ساختار بین المللی است که کمیته ای را تشکیل داده تا در حوزه نانو استانداردهای لازم را تدوین و تبیین کند.

وی به فعالیت این کمیته در زمینه نانوداروها اشاره کرد و اظهار داشت: از آنجا که داروهای نانویی با سلامت جامعه در ارتباط است از این رو این کمیته در این زمینه قوانین و مقرراتی چون اندازه ذرات نانو و میزان سمیت آنها در سطح بین الملل وضع کرده است.

رضایت رسیدن به این استانداردها در زمینه نانو داروها را نیازمند تجهیزات خاص آزمایشگاهی دانست و تاکید کرد: هر چند در این زمینه اقداماتی انجام شده و حمایتهایی از سوی ستاد توسعه فناوری نانو شده است ولی به نظر می رسد که باید حمایتهای بیشتری صورت گیرد.

وی یکی از مشکلات موجود در نانو داروها را سخت افزاری دانست و خاطرنشان کرد: یکی از تحقیقات مهم محققان کشورهای دنیا، درمان بیماریهای صعب العلاج با استفاده از نانوداروهای هدفمند است. در این حوزه نیز پژوهشگران کشور تحقیقات خوبی را انجام داده اند که برای رسیدن به استانداردهای بین المللی لازم است نسبت به تجهیزات آزمایشگاهی اقدام شود.