تدوین قانون اعطای مجوز برای تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر نانو

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر خلقانی صبح چهارشنبه در دومین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی به کاربردهای این فناوری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: کشور ما نیز پس از اجرای برنامه های ترویجی و اقدام متخصصان و دستیابی به نانوفناوری، یکی از اولویت های خود را این حوزه تعریف کرد که در این زمینه با ایجاد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، فعالیتهای تشویقی و هدایت تحقیقات در این حوزه انجام شد.

وی به اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه نانوفناوری اشاره کرد و افزود: از آنجایی که کشاورزی یکی از ده اولویت برتر کشورهای دنیا است از این رو وزارت جهاد کشاورزی با توجه به اهمیت فناوری نانو در این بخش، اقدام به ایجاد کمیته فناوری نانو کرده است.

رئیس کمیته فناوری نانو در جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت های این کمیته اضافه کرد: این کمیته با همکاری نهادهایی چون موسسه تحقیقات رازی، امور دامی، شیلات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، موسسه تحقیقات اصلاح بذر و نهال و موسسه بیوتکنولوژی کشاورزی توانسته فعالیت هایی را در زمینه ایجاد همگرایی در راستای تحقق اهداف وزارتخانه، شناخت توانمندی های بالفعل وزارتخانه در حوزه نانو، توجه به ظرفیت سازی در فناوری نانو کرده است.

وی به اقدامات این کمیته اشاره کرد و گفت: تصویب و اجرای 25 طرح تحقیقاتی، تولید نانوذرات دی اکسید تیتانیوم، دستیابی به دانش فنی نانوذرات طلا در اندازه زیر 50 نانومتر، تولید انواع نانوذرات فلزی چون طلا، تیتانیوم، آهن و اکسید روی، تولید سیم های پلیمری و انتشار ده ها مقاله علمی در مجلات ISI، از جمله فعالیت های این کمیته است.

معاون وزارت جهاد کشاورزی همچنین از قرار گرفتن آزمایشگاه جهاد کشاورزی در شبکه آزمایشگاهی نانو خبرداد و اظهار داشت: در حال حاضر آزمایشگاه این وزارتخانه جزو 10 آزمایشگاه برتر در شبکه است.