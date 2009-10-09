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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۹:۵۵

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- هزاران نفر از شهروندان غزه عصر روز گذشته در اعتراض به تاخیر در بررسی گزارش گلدستون تظاهرات بر پا کردند.

- جنبش حماس با کمک سوئیس رابطه با اروپا را بررسی می کند.

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با پاپ بندیکت شانزدهم دیدار کرد.

- رئیس سابق سازمان انرژی اتمی عراق از کشته شدن بیش از هزار و 500 دانشمند عراقی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی خبر داد.

- شورای امنیت ماموریت نیروهای ایساف در افغانستان را تمدید کرد.

- دبیر کل ناتو از هم پیمانان آمریکا در افغانستان خواست که اقدامات خود را در این کشور افزایش دهند.

- در پی وقوع انفجار در برابر سفارت هند در کابل وزیر امور خارجه هندوستان به افغانستان سفر کرد.

- "جفری فیلتمن" معاون وزیر امور خارجه آمریکا بر حق ایران در داشتن برنامه هسته ای تاکید کرد.

- جنبش حماس تاکید کرد که شرایط کنونی برای امضای توافقنامه آشتی ملی مساعد نیست.

- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا ماه آینده به آسیا سفر می کند.

- ترکیه رزمایش مشترک با رژیم صهیونیستی را لغو کرد.

کد مطلب 961191

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