به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا واعظ آشتیانی روز پنجشنبه در جریان نشست صمیمانه نمایندگان رسانه‎های خبری با رئیس و دیگر مسئولان سازمان تربیت بدنی اظهارداشت: هدف سازمان تربیت بدنی برای چهارسال آینده سرعت دادن هرچه بیشتر به پیشرفت ورزش کشور است. اما این به معنای ساخت راه جدید برای طی کردن آن نیست. ما راه مدیران پیشین را ادامه می‎دهیم اما با سرعت بیشتر.

وی به نقش نمایندگان رسانه‏ها اشاره کرد و یادآور شد: چراغ هدایت هر سازمانی نقدهای سازنده است. در واقع نقد منصفانه به پیشرفت مجموعه کمک می‎کند نه نقد غیرمنصفانه.

قائم مقام سازمان تربیت بدنی تاکید کرد: نباید واقعیت‎ها فدای رقابت‎ها شود. باید با نقدی که زبان و ادبیات منصفانه دارد ورزش را در جهت تسریع دسترسی به اهداف و پوشش نقاط ضعف پوشش دهید. غیر از این باشد و اگرغیرمنصفانه نقد کنید هیچ تاثیری در ورزش نخواهد داشت نگر تاثیر سوء.