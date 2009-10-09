«ادیان در خدمت بشریت» در مسکو منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب امام موسی صدربا عنوان"ادیان در خدمت بشریت" مجموعه‌ای از مهمترین سخنرانی‌های وی در اقصی نقاط جهان – در دانشگاهها، در کلیساهای کاتولیک، در کنفرانسهای معتبر اسلامی بین‌المللی و ... است.

"اصل نجات بشریت" که از نظر مؤلف ماهیت دین به شمار می‌رود، ایده اصلی در تمام متون کتاب حاضر است.

هدف از تدوین این کتاب، کمک به آشنایی بیشتر خوانندگان روس با ثروت معنوی دنیای اسلام، شکل دهی تصورات بی‌غرض و واقع‌بینانه نسبت به سهم اندیشمندان اسلامی و فعالان اجتماعی در تایید ارزشهای والای جامعه بشریت است.

تصویر این فعال برجسته و باارزش، شخصی چون امام موسی صدر، شایسته آن است که مورد توجه کافی از جانب خوانندگان روس قرار گیرد.

کتاب "ادیان در خدمت بشریت" توسط ای.ر. گیبادولینا از زبان فارسی به روسی برگردانده شده و توسط انتشارات «کتاب شرق» سال 2009 و با حمایت انستیتوی امام موسی صدر در لبنان، مرکز تحقیقات بین الملل و اروپا آسیا، و همچنین دانشگاه دولتی غازان «و.ای. اولیانوا – لنین» در مسکو به چاپ رسیده است.

عنوانهای فصلهای کتاب بدین قرارند: مقدمه، بیوگرافی امام موسی صدر، شرح ربودن امام موسی صدر، دین در خدمت بشریت

اسلام و نجات بشریت، اسلام، فرومایگی و معنویت، اسلام، ارزشهای انسان دوستانه و درک آن، جوانب اجتماعی اسلام، اسلام، عدالت اجتماعی و اقتصادی، حافظان صلح و لبنان و تمدن بشری.





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