به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو چهارشنبه شب در نشست بررسی عملکرد و برنامههای فدراسیون والیبال به منظور شرکت در بازیهای آسیایی گوانگجو و المپیک 2012 لندن به پتانسیل بالای والیبال ایران اشاره کرد و اظهار داشت: موفقیتهای اخیر والیبال به خوبی بیانگر تواناییهای این رشته در کشورمان است و باید با برنامهریزی مناسب و دقیق به روند رو به رشد این رشته شتاب دوچندانی بخشید.
رئیس سازمان تربیت بدنی اظهار امیدواری کرد که تیم ملی والیبال کشورمان ضمن کسب عنوان قهرمانی بازیهای آسیایی گوانگجو بتواند به المپیک 2012 لندن نیز راه یابد.
همچنین امیررضا واعظی آشتیانی قائم مقام سازمان تربیت بدنی، حمید سجادی معاون سازمان تربین بدنی، حمید قاسمی دبیر شورای راهبردی و سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تربیت بدنی، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک همراه با محمدرضا داورزنی و سعید درخشنده رییس و دبیر فدراسیون والیبال دیگر شرکت کنندگان در نشست چهارشنبه شب بودند. در این نشست مدیران فدراسیون والیبال گزارشی از عملکرد این فدراسیون طی سالهای اخیر و برنامههای آتی خود را ارائه کردند.
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