به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو چهارشنبه شب در نشست بررسی عملکرد و برنامه‎های فدراسیون والیبال به منظور شرکت در باز‎‌ی‎های آسیایی گوانگجو و المپیک 2012 لندن به پتانسیل بالای والیبال ایران اشاره کرد و اظهار داشت: موفقیت‏‎های اخیر والیبال به خوبی بیانگر توانایی‎های این رشته در کشورمان است و باید با برنامه‎ریزی مناسب و دقیق به روند رو به رشد این رشته شتاب دوچندانی بخشید.

رئیس سازمان تربیت بدنی اظهار امیدواری کرد که تیم ملی والیبال کشورمان ضمن کسب عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی گوانگجو بتواند به المپیک 2012 لندن نیز راه یابد.

همچنین امیررضا واعظی آشتیانی قائم مقام سازمان تربیت بدنی، حمید سجادی معاون سازمان تربین بدنی، حمید قاسمی دبیر شورای راهبردی و سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تربیت بدنی، بهرام افشار‎زاده دبیر کل کمیته ملی المپیک همراه با محمدرضا داورزنی و سعید درخشنده رییس و دبیر فدراسیون والیبال دیگر شرکت کنندگان در نشست چهارشنبه شب بودند. در این نشست مدیران فدراسیون والیبال گزارشی از عملکرد این فدراسیون طی سال‎های اخیر و برنامه‏های آتی خود را ارائه کردند.