سید مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از دلایل عمده ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در میان دانشگاههای جهان توسعه تحصیلات تکمیلی و توجه ویژه به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

وی افزود: دانشگاه تهران در چند سال گذشته همزمان با توسعه رشته های تحقیقاتی از پروژه ها و پایان نامه های دانشجویان در بخش تحصیلات تکمیلی نیز حمایت و پشتیبانی کرده است.

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: تعداد مقالات علمی در نشریات معتبر و میزان ارجاع به آنها نیز از جمله مسائل مهم در تعیین رتبه بین المللی دانشگاه تهران است.

وی افزود: مسائل مختلفی در جایگاه و رتبه بین المللی دانشگاه موثر است که میزان اعتبارات مالی دانشگاه و تعداد دانشجوی خارجی مشغول به تحصیل در هر دانشگاه از این جمله است.

قمصری گفت: از راهبردهای اصلی دانشگاه تهران مشارکت در توسعه پایدار و ارتباط با صنعت و رفع نیازهای صنعتی بوده که همین امر عامل اصلی صعود 117 پله ای رتبه جهانی این دانشگاه است.

دانشگاه تهران در کنار دانشگاه جورجیا آمریکا و دانشگاه شووا ژاپن در رتبه 368 جدول قرار گرفته است. این رتبه برای دانشگاه تهران بسیار ارزشمند خواهد بود زیرا این دانشگاه نسبت به سال قبل 117 پله به بالا صعود کرده است.

دانشگاه تهران در مهندسی IT رتبه 112 دنیا، در زیست و پزشکی رتبه 298 دنیا و در علوم طبیعی در رتبه 183 دنیا قرار گرفته است.