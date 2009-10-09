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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

واحد شماره یک احیای مستقیم فولاد خراسان راه‌اندازی می‌شود

واحد احیای شماره یک خراسان‌ با ظرفیت تولید 800 هزار تن آهن اسفنجی در سال، یک ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، احمدعلی هراتی‌نیک در جریان سفرهای هفتگی برای بازدید و پیگیری طرح‌های در دست اجرای ایمیدرو با بیان این مطلب اظهار داشت: فولاد خراسان با بهره‌برداری از این واحد و واحد شماره 2 که تا پایان سال به بهره‌برداری میرسد، به یکی از قطب‌های بزرگ تولید فولاد کشورتبدیل خواهد شد.

وی گفت: قول داده بودیم تولید فولاد خراسان به 2 میلیون تن برسد که البته با توجه به افزایش ظرفیت‌ها این میزان دست‌یافتنی است. وی خطاب به مسئولان مجتمع فولاد خراسان اظهار داشت: باید تمام نیروی خود را در بخش فولادسازی متمرکز کنید.

لطیف دشت‌بزرگی مدیر مجتمع فولاد خراسان نیز درباره وضعیت مدول یک و 2 احیای مستقیم فولاد گفت: مدول یک در حال حاضر حدود 94 درصد پیشرفت دارد و تاکنون 189 میلیارد و 417 میلیون ریال برای آن هزینه شده است. مدول 2 نیز در حال حاضر 5/85 درصد پیشرفت دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

هراتی‌نیک همچنین در مراسم بازدید از طرح آلومینای جاجرم گفت: روند اجرای طرح آلومینیوم جاجرم باید با سرعت ادامه یابد و احداث واحد ذوب به دلیل گلوگاه این صنعت باید در اولویت قرار گیرد چرا که با ساخت آن، کارخانه‌ها و گارگاه‌های نوردی توسعه می‌یابند و برخی صنایع پایین‌دستی رونق می‌یابد.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تقدیر از مسئولان طرح مذکور گفت: سرعت تحولات در این طرح چشمگیر است.

کد مطلب 961209

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