به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، احمدعلی هراتینیک در جریان سفرهای هفتگی برای بازدید و پیگیری طرحهای در دست اجرای ایمیدرو با بیان این مطلب اظهار داشت: فولاد خراسان با بهرهبرداری از این واحد و واحد شماره 2 که تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد، به یکی از قطبهای بزرگ تولید فولاد کشورتبدیل خواهد شد.
وی گفت: قول داده بودیم تولید فولاد خراسان به 2 میلیون تن برسد که البته با توجه به افزایش ظرفیتها این میزان دستیافتنی است. وی خطاب به مسئولان مجتمع فولاد خراسان اظهار داشت: باید تمام نیروی خود را در بخش فولادسازی متمرکز کنید.
لطیف دشتبزرگی مدیر مجتمع فولاد خراسان نیز درباره وضعیت مدول یک و 2 احیای مستقیم فولاد گفت: مدول یک در حال حاضر حدود 94 درصد پیشرفت دارد و تاکنون 189 میلیارد و 417 میلیون ریال برای آن هزینه شده است. مدول 2 نیز در حال حاضر 5/85 درصد پیشرفت دارد و پیشبینی میشود تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
هراتینیک همچنین در مراسم بازدید از طرح آلومینای جاجرم گفت: روند اجرای طرح آلومینیوم جاجرم باید با سرعت ادامه یابد و احداث واحد ذوب به دلیل گلوگاه این صنعت باید در اولویت قرار گیرد چرا که با ساخت آن، کارخانهها و گارگاههای نوردی توسعه مییابند و برخی صنایع پاییندستی رونق مییابد.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تقدیر از مسئولان طرح مذکور گفت: سرعت تحولات در این طرح چشمگیر است.
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