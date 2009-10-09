بر حق ایران در داشتن برنامه هسته ای صلح آمیز تاکید می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، جفری فیلتمن در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران کویتی بر حق ایران در داشتن برنامه هسته ای صلح آمیز تاکید کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما به همراه کشورهای عضو دائم شورای امنیت و آلمان تلاش می کنیم تا از انگیزه های واقعی ایران در قبال دستیابی به تکنولوژی هسته ای اطمینان یابیم.

فیلتمن در بخش دیگر سخنان خود درباره تعطیلی زندان گوانتانامو اظهار داشت: مذاکرات واشنگتن با دولت کویت درباره زندانیان گوانتانامو سازنده بوده است و ما میزان پایبندی کویت به این مسئله که پس از آزادی این زندانیان تهدید یا ناامنی رخ نخواهد داد را درک می کنیم.

وی در ادامه گفت: دولت آمریکا در حال حاضر با شماری از کشورها درباره اینکه زندانیان گوانتانامو پس از آزادی به کجا منتقل شوند رایزنی می کند.