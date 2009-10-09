تینس روی میز ایران با مربی خارجی شتاب بیشتری به سوی موفقیت خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو چهارشنبه شب در نشست بررسی عملکرد و برنامه‎های فدراسیون تنیس روی میز که با حضور امیر رضا واعظی آشتیانی، حمید سجادی، حمید قاسمی، بهرام افشار زاده، شاهرخ شهنازی، مهرارد علیقارداشی و الیاسوند (رئیس، دبیر و نایب رئیس فدراسیون تینس روی میز) و همچنین فواد کاسب سرمربی تیم‎های ملی این رشته برگزار شد بر توسعه هر چه بیشتر تنیس روی میز در سراسر کشور تاکید کرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: تنیس روی میز توانایی همگانی شدن در سطح وسیع را دارد و از طرفی در بخش قهرمانی نیز می‏توان با بهره‏گیری از مربیان خارجی به ویژه از چین در کنار جذب اسپانسر با شتاب زیادی به سوی موفقیت حرکت کرد.

وی همچنین بر لزوم انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی تاکید کرد و یادآور شد: در این زمینه نیز می‎توان از توان دانشکده‎های تربیت بدنی به خوبی بهره برد و پس از شناخت راه‌های موفقیت با برنامه‎ریزی منسجم جهشی در این رشته ایجاد کرد.

در نشست چهارشنبه شب مسوولان فدراسیون پینگ پنگ گزارشی از عملکرد و برنامه های آتی این رشته را ارائه کردند.