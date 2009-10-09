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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۴

دیدگاه علی سعیدلو /

تینس روی میز ایران با مربی خارجی شتاب بیشتری به سوی موفقیت خواهد داشت

تینس روی میز ایران با مربی خارجی شتاب بیشتری به سوی موفقیت خواهد داشت

رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: با توجه به وجود استعداد و علاقه زیاد مردم به تنیس روی میز و پایین بودن هزینه سرمایه‎گذاری در این رشته، پینگ‎پنگ‏بازان می تواند جهش بزرگی را به سوی قله‎های قهرمانی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو چهارشنبه شب در نشست بررسی عملکرد و برنامه‎های فدراسیون تنیس روی میز که با حضور امیر رضا واعظی آشتیانی، حمید سجادی، حمید قاسمی،  بهرام افشار زاده، شاهرخ شهنازی، مهرارد علیقارداشی و الیاسوند (رئیس، دبیر و نایب رئیس فدراسیون تینس روی میز) و همچنین فواد کاسب سرمربی تیم‎های ملی این رشته برگزار شد بر توسعه هر چه بیشتر تنیس روی میز در سراسر کشور تاکید کرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: تنیس روی میز توانایی همگانی شدن در سطح وسیع را دارد و از طرفی در بخش قهرمانی نیز می‏توان با بهره‏گیری از مربیان خارجی به ویژه از چین در کنار جذب اسپانسر با شتاب زیادی به سوی موفقیت حرکت کرد.

وی همچنین بر لزوم انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی تاکید کرد و یادآور شد: در این زمینه نیز می‎توان از توان دانشکده‎های تربیت بدنی به خوبی بهره برد و پس از شناخت راه‌های موفقیت با برنامه‎ریزی منسجم جهشی در این رشته ایجاد کرد.

در نشست چهارشنبه شب مسوولان فدراسیون پینگ پنگ گزارشی از عملکرد و برنامه های آتی این رشته را ارائه کردند.

کد مطلب 961211

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