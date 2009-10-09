تینس روی میز ایران با مربی خارجی شتاب بیشتری به سوی موفقیت خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو چهارشنبه شب در نشست بررسی عملکرد و برنامههای فدراسیون تنیس روی میز که با حضور امیر رضا واعظی آشتیانی، حمید سجادی، حمید قاسمی، بهرام افشار زاده، شاهرخ شهنازی، مهرارد علیقارداشی و الیاسوند (رئیس، دبیر و نایب رئیس فدراسیون تینس روی میز) و همچنین فواد کاسب سرمربی تیمهای ملی این رشته برگزار شد بر توسعه هر چه بیشتر تنیس روی میز در سراسر کشور تاکید کرد.
رئیس سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: تنیس روی میز توانایی همگانی شدن در سطح وسیع را دارد و از طرفی در بخش قهرمانی نیز میتوان با بهرهگیری از مربیان خارجی به ویژه از چین در کنار جذب اسپانسر با شتاب زیادی به سوی موفقیت حرکت کرد.
وی همچنین بر لزوم انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی تاکید کرد و یادآور شد: در این زمینه نیز میتوان از توان دانشکدههای تربیت بدنی به خوبی بهره برد و پس از شناخت راههای موفقیت با برنامهریزی منسجم جهشی در این رشته ایجاد کرد.
در نشست چهارشنبه شب مسوولان فدراسیون پینگ پنگ گزارشی از عملکرد و برنامه های آتی این رشته را ارائه کردند.
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