اولین تصویر سه بعدی زنجیره دوتایی DNA بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه هاروارد و موسسه تکنولوژی ماساچوست موفق شدند این تصویر سه بعدی را ایجاد کنند. یک زنجیره دوتایی DNA تنها یک صدم میلیمتر از قطر یک هسته سلولی را اشغال می کند. این DNA سه بعدی به شکل یک فراکتال کروی است. فراکتال یک شیئ هندسی است که ساختار آن در حقیقت تکرار یک شکل خاص در مقیاسهای مختلف است.



نیمی از این کره از ژنهایی ساخته شده است که در لحظه عملکرد در سلول قرار دارند و نیمی دیگر از ژنها که در همان لحظه خاموش هستند. زنجیره های DNA در این تصویر زمانی که ژنهای دیگر باید فعال شوند از یک طرف فراکتال به سوی دیگر می روند.

براساس گزارش ساینس، به گفته این محققان برای درک عملکرد دقیق DNA تنها شناخت ساختار یک بعد از ژنوم یا توالی کدهای آن کافی نیست. به همین منظور در این ساختار سه بعدی تنظیم فعالیت ژنها و روشن و خاموش کردن آنها توسط DNA نیز در نظر گرفته شده است.

DNA محتوی میزان بسیار زیادی از اطلاعات و میلیاردها برابر بیشتر از آن چیزی است که در تراشه یک رایانه قرار دارد. این درحالی است که تاکنون واضح نبود این اطلاعات چگونه می توانند در این فضای بسیار کوچک هسته و به صورت همزمان عمل کنند.

این دانشمندان برای کشف این مسئله از تکنیکی به نام Hi-C استفاده کردند. این تکنیک می تواند تکه های DNA نزدیک هسته و بعد میلیونها تکه دور از هسته را به هم بچسباند. سپس این تکه ها را همانند یک پازل در رایانه بازسازی می کند و ساختار فراکتال را نشان می دهد.