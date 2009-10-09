شورای امنیت ماموریت نیروهای ایساف در افغانستان را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شورا در قطعنامه ای از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) خواست "نیرو، تجهیزات و منابع دیگر" را در اختیار ایساف (نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان) قرار دهند.

تمدید ماموریت ایساف در حالی صورت می گیرد که دولت باراک اوباما در آمریکا سرگرم برگزاری مجموعه نشست های امنیتی برای تصمیم گیری در مورد استقرار سربازان بیشتر در آینده است.

در همین رابطه ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده ارشد آمریکایی در افغانستان توصیه کرده که 40 هزار سرباز دیگر به افغانستان اعزام شوند.

با این حال منابع نزدیک به کاخ سفید اشاره کرده اند که دولت آمریکا درحال بحث در این باره است که آیا می تواند با عناصر "آشتی پذیر" طالبان کار کند تا بتواند بر مبارزه با القاعده تمرکز کند یا خیر.

تحلیلگران می گویند که این ممکن است به معنی افزایش شمار سربازان به تعداد کمتر باشد.

با این حال انتظار نمی رود که دولت اوباما تا چندین هفته دیگر تصمیمش در این زمینه را اعلام کند.