  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۷

شورای امنیت ماموریت نیروهای ایساف در افغانستان را تمدید کرد

شورای امنیت ماموریت نیروهای ایساف در افغانستان را تمدید کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته به اتفاق آرا ماموریت نیروهای ایساف در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شورا در قطعنامه ای از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (  ناتو ) خواست "نیرو، تجهیزات و منابع دیگر" را در اختیار ایساف (نیروهای بین المللی کمک به امنیت افغانستان) قرار دهند.

تمدید ماموریت ایساف در حالی صورت می گیرد که دولت باراک اوباما در آمریکا سرگرم برگزاری مجموعه نشست های امنیتی برای تصمیم گیری در مورد استقرار سربازان بیشتر در آینده است.

در همین رابطه ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده ارشد آمریکایی در افغانستان توصیه کرده که 40 هزار سرباز دیگر به افغانستان اعزام شوند.

با این حال منابع نزدیک به کاخ سفید اشاره کرده اند که دولت آمریکا درحال بحث در این باره است که آیا می تواند با عناصر "آشتی پذیر" طالبان کار کند تا بتواند بر مبارزه با القاعده تمرکز کند یا خیر.

تحلیلگران می گویند که این ممکن است به معنی افزایش شمار سربازان به تعداد کمتر باشد.

با این حال انتظار نمی رود که دولت اوباما تا چندین هفته دیگر تصمیمش در این زمینه را اعلام کند.

کد مطلب 961215

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها