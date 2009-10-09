هیچیک از واحدهای مسکن مهر لرستان به بهره برداری نرسید

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری پنج شنبه شب در جلسه شورای مسکن مهر استان لرستان در محل استانداری با اشاره به اینکه بسیاری از موانع این طرح تاکنون حل شده است، خطاب به متولیان این طرح اظهار داشت: ابزار حرکت و پیشرفت این طرح به دست من و شماست لذا دستگاههای خدماتی مانند گاز، آب، برق و تلفن باید حداقل هایی که برای ساخت و ساز لازم است را تامین کنند.

وی همچنین از روند اعطای تسهیلات بانکی به طرح مسکن مهر انتقاد کرد و بیان داشت: بانک مسکن استان و شعب این بانک در شهرستانها باید توانشان را 10 برابر کنند و حداکثر تا آخر آبان ماه پرونده های تکمیل شده در بانک مسکن را بازنگری و به آنها رسیدگی کنند.

استاندار لرستان با بیان اینکه در موضوع مسکن مهر همه ما کوتاهی کرده ایم، بیان داشت: مسئولیت آماده سازی این طرح در شهرهای بالای 25 هزار نفر بر عهده سازمان مسکن و شهرسازی استان است ولی در شهرهای زیر 25 هزار نفر متولی آماده سازی طرح مسکن مهر، شهرداریها هستند و تامین زمین در این شهرها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان است.

صابری با تاکید بر اینکه توان دستگاههای متولی اجرای طرح مسکن مهر باید چند برابر شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان لرستان 14 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت دارند و 9 شهر بالای 25 هزار نفر جمعیت دارند که باید تلاش بیشتری در راستای اجرای طرح مسکن مهر در استان صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در شهرستانهای زیر 25 هزار نفر باید نمایندگی مسکن مهر وجود داشته باشد که کار مردم در محل خودشان انجام شود، افزود: همه دستگاههای اجرایی مرتبط با طرح مسکن مهر موظفند در این راستا کمک کنند.

وی خواستار عمل کردن بانک ها به تعهداتشان شد و گفت: بانک مسکن موظف به دایر کردن شعب در تمامی شهرستانهای استان حتی در شهرستانهای پائین تر از 25 هزار نفر است تا دیگر نیازی به مراجعه افراد عضو تعاونی های مسکن به مرکز استان نباشد.