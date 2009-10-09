رایزنی هنیه با نماینده سوئیس درباره روابط حماس با کشورهای اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، اسماعیل هنیه با "جان دانیال روخ" در مقر مجلس قانونگذاری فلسطین در غزه دیدار کرد. در این دیدار روند آشتی ملی فلسطین ارتباط دولت منتخب فلسطین با کشورهای اروپایی و تاخیر در بررسی گزارش گلدستون در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بحث و بررسی شد.

هنیه اظهار داشت: تاخیر در بررسی گزارش گلدستون نه تنها به ما بلکه به تمامی آزادگان جهان ضربه وارد کرد.

خاطرنشان می شود که "محمود الزهار" یکی از رهبران برجسته جنبش حماس نیز دو ماه پیش با مسئولان دولتی سوئیس دیدار کرده بود.

دیدار رهبران حماس با مقامات سوئیس خشم رژیم صهیونیستی را بر انگیخته است.