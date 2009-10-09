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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

راهیابی شش اثر داستانی به مرحله نهایی داوری جایزه جلال

راهیابی شش اثر داستانی به مرحله نهایی داوری جایزه جلال

در بخش داستان دومین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد شش اثر به مرحله نهایی راه یافت تا از میان آنها اثر برگزیده یا شایسته تقدیر انتخاب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست داوری دومین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد در رشته داستان کوتاه و بلند طی 4 جلسه با حضور هیئت داوران در محل دبیرخانه تشکیل شد و در نهیات 6 کتاب به مرحله دوم داوری راه یافت.

کتابهای کاندید دریافت جایزه عبارتند از: من گنجشک نیستم نوشته مصطفی مستور(نشر مرکز)، بیوتن نوشته رضا امیرخانی(نشر علم )، مجموعه داستان هجوم آفتاب نوشته قباد آذرآیین(نشر هیلا)، مجموعه داستان آوای نهنگ نوشته احمد بیگدلی(نشر چشمه)، شماس شامی نوشته مجید قیصری(نشر افق) و صورتک‌های تسلیم نوشته محمد ایوبی(نشر افراز).

دومین جایزه ادبی جلال‌ آل‌احمد با مشارکت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه خانه کتاب، دوم آذر ماه سال‌جاری همزمان با سالروز تولد جلال آل احمد برگزیدگان خود را معرفی خواهد کرد.

کد مطلب 961224

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