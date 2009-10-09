اقدام ابومازن درباره گلدستون خودکشی سیاسی بود/ فرصت آشتی بر باد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان عبدالله شلح در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت : ابومازن با تاخیر در بررسی گزارش گلدستون در شرایط کنونی هر فرصتی برای تحقق آشتی ملی فلسطین را از بین برد.

وی با بیان این مطلب افزود : ابومازن مسئول تاخیر در بررسی گزارش گلدستون و پیامدهای سیاسی آن است. این امر فاجعه ای برای هر انسان آزاده در دنیا به شمار می رود، اما هنوز فرصت برای تصویب این گزارش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فراهم است.

دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ادامه اقدام ابومازن مبنی بر درخواست تاخیر برای بررسی گزارش گلدستون را یک خودکشی سیاسی توصیف کرد.

گزارش 547 صفحه ای کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد که با استفاده از 20 هزار صفحه سند و عکس مختلف و گفتگوی رو در رو با بیش از 200 نفر تهیه شده بود، رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جنایات جنگی مختف در جنگ علیه نوار غزه متهم کرده است.

مقرر بود این گزارش روز جمعه توسط کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای پیگری جنایات جنگی رژیم صهیونیستی بررسی شود، که در پی موافقت دو جانبه سران تل آویو و تشکیلات خودگردان بررسی آن 6 ماه به تعویق افتاد و به مارس 2010 موکول شد.

