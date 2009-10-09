مسابقات کشتی اوزان 96، 74، 66 در همدان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر از همدان، در وزن 60 کیلوگرم بیژن چنگیزی فر از قزوین مقام اول، احمد علی خورسندی از گیلان مقام دوم، عباس بیگلربیگی و مسلم بهاری از همدان به مقام سوم مشترک دست یافتند.

همچنین در وزن 74 کیلوگرم علیرضا قاسمی از تهران، حسن طهماسبی از گلستان، رضا افضلی از کرمانشاه و پیمان محمدی از کردستان به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

در وزن 96 کیلوگرم اباذر اسلامی از اردبیل، سعید زرینی از تهران، هومن شیدا از خراسان رضوی و وحید درامی مقدم از زنجان اول تا سوم شدند.

لازم به ذکر است که در مراسم افتتاحیه این مسابقات که عصر پنج برگزار شد یزدانی خرم رئیس فدراسیون، مرادی استاندار همدان، فامیل کریمی معاون سیاسی امنیتی استاندار، افتخاری مدیر کل تربیت بدنی استان از مهمانان ویژه این مسابقات بودند.

لازم به ذکراست که این مسابقات امروز جمعه ادامه پیدا خواهد کرد و کشتی گیران اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم روی تشک رقابت خواهند رفت.