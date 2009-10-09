برنامه وزارت علوم برای ارائه خدمات مشاوره در خوابگاهها/ دانشجویان مشاور شدند

حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس طرحی که برای اجرای آن تلاش می کنیم قرار است دانشگاههایی که دارای بیش از 500 نفر جمعیت هستند یک دفتر مشاوره در خوابگاه داشته باشند و دانشگاههایی که پائین تر از این تعداد دانشجو دارند خدمات مشاوره ای را به وسیله مشاوره پاره وقت به دانشجویان خوابگاهی ارائه دهند.

وی اظهار داشت: کار مشاوره و راهنمایی به دانشجویان خوابگاهی از امسال توسط دانشجویان نیز به صورت داوطلبانه انجام می شود این دانشجویان برای انجام راهنمایی و مشاوره آموزش داده می شوند.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم گفت: 10 تا 15 دانشجو در هر خوابگاه به کار راهنمایی و مشاوره سایر دانشجویان می پردازند و در صورت لزوم دانشجویان را به مراکز مشاوره راهنمایی می کنند.