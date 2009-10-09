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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

رحیمی عنوان کرد:

6 هزار کودک مناطق حاشیه ای و محروم لرستان غذای گرم دریافت می کنند

6 هزار کودک مناطق حاشیه ای و محروم لرستان غذای گرم دریافت می کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان بهزیستی استان لرستان خبر داد: 6 هزار کودک مناطق حاشیه ای و محروم لرستان غذای گرم دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مرتضی رحیمی پنج شنبه شب در حاشیه آغاز توزیع غذای گرم در بین کودکان مناطق حاشیه ای خرم آباد به خبرنگاران گفت: همزمان با روز جهانی کودک طرح یک وعده غذای گرم برای کودکان مناطق حاشیه ای آسیب خیز و روستایی سازمان بهزیستی لرستان شروع شده است.

وی تصریح کرد: در این طرح تعداد 6 هزار کودک 4 تا 6 ساله از یک وعده غذای گرم بهره مند خواهند شد.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان لرستان یادآور شد: این طرح در 6 مهد منطقه محروم حاشیه ای شهری و 236 روستا مهد به اجرا درخواهد آمد.

رحیمی هدف از اجرای این طرح را سلامت جسم و روان کودکان و پیشگیری از سوء تغذیه آنها عنوان کرد و یادآور شد: مدت زمان این طرح از 16 مهر ماه تا پایان اسفند ماه سال 88 است.

وی خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز برای هر کودک 66 هزار تومان و جمع کل هزینه صرف شده برای اجرای این طرح بالغ بر 396 میلیون تومان خواهد بود.

کد مطلب 961241

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