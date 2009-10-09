300 کودک کرجی پلیس را به تصویر کشیدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سرهنگ ناصر اصلانی صبح جمعه در برگزاری مسابقه نقاشی کودک در حاشیه برپایی نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتطامی استان تهران در تالار شهیدان نژادفلاح کرج اظهار داشت: این طرح با همکاری 20 مرکز آموزشی با هدف نهادینه کردن اقدامات پلیسی و قانون در میان نونهالان و کودکان و دانش آموزان مقاطع دبستان و پیش دبستانی اجرا شد.

وی افزود: این دانش آموزان ذهنیت و تصورات خود را در مورد اقدامات پلیس در معابر و دستگیری سارقان به خصوص چراغ قرمز و حضور پلیس در چهارراه ها در پارچه ای به طول 250 متر نقاشی کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با بررسی این نقاشیها مشخص شد که ذهنیت اکثر کودکان و دانش آموزان زیر 9 سال پیرامون نظم و انضباط ترافیکی است و اکثر آنها چراغ راهنمایی و رانندگی را نقاشی کردند.

اصلانی با اشاره به موفق بودن اجرای طرح همیار پلیس در کرج بیان داشت: این طرح با هدف آماده شدن دانش آموزان برای حضور در جامعه و نهادینه کردن فرهنگهای پلیسی در میان آنان اجرا شد.

رئیس پلیس کرج عنوان کرد: هم اکنون در سطح کرج سه هزار پلیس یار که دانش آموزان پنجم ابتدایی و مقطع راهنمایی هستند، موفق به اخذ کارت مربوطه شدند، این افراد در محیط کلاس درس و مدرسه، سرویس، اردوها و ... نماینده پلیس در میان دانش آموزان هستند.