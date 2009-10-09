نقشه هایی از چهره واقعی زمین!

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر در حدود هفت میلیارد نفر در روی زمین زندگی می کنند. در حدود دو سال و نیم قبل تیم "وورد مپر" با کمک رایانه نقشه های جغرافیایی را ایجاد کردند که برای مثال گسترش رقم مبتلایان به HIV، قربانیان مواد مخدر، تعداد کودکان، زنان مدیر، تولدها، امید به زندگی، بیماریها، اتصال به شبکه و ... را در کشورهای مختلف نشان می داد.

براساس گزارش تلگراف، اکنون محققان دانشگاه شفیلد 200 نقشه جدید و شگفت انگیز را ایجاد کرده اند. این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "ما دنیا را به 37 میلیون شبکه تقسیم کردیم. این نقشه های جدید گستردگی جغرافیایی جمعیت را حتی براساس تمرکز زندگی شهر نشینی نشان می دهد. این نقشه ها به گونه ای طراحی شده اند که مناطق با گستردگی بالا در هر مقوله به شکل بالنی و مناطق با گستردگی پایین به صورت باریک نشان داده می شوند."

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