باشگاه استقلال از پیروز قربانی شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال روز پنجشنبه اعلام کرد: به دنبال اظهارات قربانی و طرح برخی مسایل واهی از سوی وی که مصداق توهین به اعضای مجموعه استقلال و تشویش اذهان عمومی ست، باشگاه استقلال با در نظر گرفتن دیدار روز چهارشنبه دو تیم و به جهت رعایت اصول اخلاقی و جوانمردانه، موضوع شکایت از این بازیکن را تا پایان دیدار استقلال و مس مسکوت گذاشت و روز پنجشنبه با تنظیم شکوائیه ای علیه بازیکن باشگاه مس کرمان، خواستار پیگیری تخلفات نامبرده از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شد.

پیروز قربانی سالها به عنوان بازیکن و کاپیتان برای تیم فوتبال استقلال به میدان رفته بود و این فصل به تیم مس کرمان پیوسته است.

دیدار تیم های فوتبال مس کرمان و استقلال روز چهارشنبه در هفته دهم رقابتهای لیگ برتر با برتری 2 بر یک استقلال در کرمان به پایان رسید.