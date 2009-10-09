تشکیل سازمانی فرادولتی برای واگذاریها / مدل واگذاریها بایدعادلانه باشد

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر گفت: وقتی موسسه ای ثبت خصوصی می شود، از نظر قانون خصوصی تلقی خواهد شد و این قانون گذار است که اگر در برخی موارد، دغدغه هایی را در مورد واگذاریها داشت، می تواند این دغدغه ها را با یک ضوابط قانونی محدود کند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به این جهت توجه به انتصاب مدیریت شرکتهایی که ثبت خصوصی دارند ولی در باطن مدیریت دولتی بر آنها حاکم است، باید توسط قانونگذار مورد تصریح قرار گیرد.

وی تصریح کرد: رقابت و مدل واگذاری هایی که در صحنه فعالیت اقتصادی شکل می گیرد باید منصفانه و عادلانه باشد، به این معنا که هیچ یک از بازیگران عرصه واگذاریها نباید اتکا به امکانات خاص دولتی داشته باشند. این نکته ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته نهاوندیان،‌ تجربه واگذاریها در بسیاری از کشورها نشان می دهد که سازمانی درست شده که واحدهای واگذار شونده در اختیار این سازمان قرار می گیرد و مدیریت آن نیز باید نسبت به قوه مقننه پاسخگو باشد. در این راستا به نظر می رسد در ایران نیز باید چنین نهادی به صورت مستقل از دولت، شکل گیرد.

وی اظهار داشت: در این راستا به نظر می رسد هر تصمیمی که این سازمان اتخاذ می کند، باید انتصاب به دولت نداشته باشد و در آن، ملاحظات دولتی لحاظ نشده باشد. این امر در قانون اصل 44، به طور بخشی دیده شده است. به این معنا که از زمانی که تصمیم به واگذاری یک واحد دولتی گرفته می شود تا زمانیکه به سازمان خصوصی سازی ارایه داده می شود باید، قانون تجارت بر آن حاکم باشد.

نهاوندیان گفت: این درحالی است که هم اکنون سازمان خصوصی سازی که مسئول واگذاریها است، کماکان یک واحد زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در واقع دولت است، بنابراین در این امر باید تجدید نظر شده و سازمانی فرادولتی برای واگذاریها تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که هیات تصمیم گیر بر روی بحث خصوصی سازیها، می بایست به شکلی از سوی قوه مقننه البته با مشورت قوه مجریه تعیین شود و به این سازمان به چشم یک بنگاه نگاه شود. آنچه که عواید از واگذاریها نیز بدست می اید، به خزانه دولت واریز شود.

نهاوندیان گفت: این پروسه به معنای انجام امر واگذاریها به صورت غیردولتی است که عواید آن به بیت المال برمی گردد.