تجهیزات هواپیمایی نیروی انتظامی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از هفته گرامیداشت نیروی انتظامی سردار محمد علی نوری نژاد معاون هماهنگ کننده ناجا نمایشگاه تخصصی هواناجا را افتتاح کرد.

سردار نوری نژاد در این مراسم ضمن تبریک هفته گرامیداشت ناجا گفت: هفته ناجا فرصت مناسبی است که مردم با اطلاع رسانی مناسب و به موقع در جریان فعالیتها و وظایف انتظامی و امنیتی نیروی انتظامی قرار گیرند.

وی با اشاره به نمایش توانمندیهای ناجا در نمایشگاههای این هفته افزود: خدمات کمی و کیفی نیز به مردم ارائه شده و بعد از هفته ناجا قابلیت مضاعف در اجرای ماموریتها را بوجود می آورد.

معاون هماهنگ کننده ناجا تصریح کرد: افسران و درجه داران پروازی، فنی و پشتیبانی در برگزاری این نمایشگاهها زحمت بسیار کشیده و از همکاری شرکتهای مختلف دیگر نیز بهره مند شدند. آنها در کاهش آمار جرم و مقابله با مجرمین و سلب تحرک از آنان، کاهش صدمات ناشی از تصادفات فوتی و جرحی در جاده و شهر، به کارگیری تجهیزات به روز و تخصصی و حرفه ای شدن افراد پلیس برای اجرای ماموریت نقش موثری دارند.

سردار نوری نژاد تاکید کرد: پلیسهای تخصصی به تنهایی قادر به انجام وظیفه و مقابله با اشرار مسلح نیستند و نیروهای پشتیبانی چون یگان هواپیمایی ناجا همگام با آنها این ماموریتها رابه پیش می برند و شرایط امنیتی را از عمق کشور به خارج از مرزها گسترش می دهند.

معاون هماهنگ کننده ناجا اضافه کرد: بلند پروازان هواپیمایی ناجا در انجام ماموریتها به سرعت عمل کرده و جزء اولین واحدهای امدادرسانی به داخل شهرها و مقابله با حوادث غیر مترقبه چون سیل و... هستند.

وی گفت: تقویت تجهیزات هواپیمایی نیروی انتظامی در برنامه پنج ساله پنجم افزایش و تقویت پیدا می کند.