بازگشت دانشجویان پس از پایان محرومیت منوط به مجوز وزارت علوم است

محمد هادی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دانشجویانی که دوران محرومیت آنها به پایان رسیده اما از ورودشان به دانشگاه ممانعت می شود گفت: هر جریانی باید روند قانونی خود را طی کند که در همین راستا دانشجویانی که دوران محرومیت از تحصیل آنها به سر آمده است به وزارت علوم ارجاع داده می شوند.

وی افزود: تا زمانی که پرونده این دانشجویان در وزارت علوم بررسی نشده و مجوز آنها به دانشگاه ابلاغ نشده است از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری می شود.

رئیس دانشگاه شیراز گفت: دانشجویانی که به این مشکل برخورد کرده اند باید به وزارت علوم مراجعه کنند و مشکل خود را از طریق این وزارتخانه پیگیری کنند و دانشگاه در این زمینه کاری نمی تواند برای آنها انجام دهد.

وی افزود: پس از اخذ مجوز از وزارت علوم و انجام هماهنگیهای لازم با دانشگاه در این زمینه ورود این دانشجویان به دانشگاه بلامانع است.