آمریکا و اسرائیل تاکنون 1500 دانشمند هسته ای عراقی را ترور کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، "فاضل الجنابی" اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل از زمان اشغال عراق تاکنون هزار و 500 دانشمند هسته ای این کشور را ترور کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از اشغال عراق و تخریب ادوات و تجهیزات موجود در آن دغدغه اصلی اسرائیل و آمریکا حذف دانشمندان هسته ای عراق بود.

وی با بیان این مطلب افزود: پیش از اشغال عراق توسط آمریکا 45 هزار دانشمند و پژوهشگر عراقی در این کشور وجود داشت که پس از اشغال بسیاری از آنها کشته و برخی دیگر از بیم کشته شدن عراق را ترک کردند.

الجنابی اظهار داشت: اسرائیل از زمان دور ترور دانشمندان هسته ای عراق را آغاز کرده است و رسانه های اسرائیلی همواره اعلام می کردند که اجازه نخواهند داد برنامه هسته ای کشورهای عربی پیشرفت کند.

وی در ادامه گفت: اهمیت برنامه هسته ای عراق در آن زمان این بود که دانشمندان بومی و با دقت بسیار به آن دست یافته بوند و این همان چیزی بود که اسرائیل از آن واهمه داشت و آن را به نابود کردن این برنامه ها سوق داد.