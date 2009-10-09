دبیرخانه مجمع خیرین سلامت لرستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، قدرت الله شمس خرم آبادی پنج شنبه شب در نشست هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی لرستان با ارائه گزارشی از روند کار مجمع در استان از انتقال دبیرخانه مجمع از کمیته امداد امام خمینی (ره) به دانشگاه علوم پزشکی و اختصاص فضایی مناسب با تجهیزات و امکانات لازم در دانشگاه خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش و فعالیت های مستمر اعضای هیئت مدیره در سایه همدلی بتوان با جلب حمایت و مساعدت خیرین گام های مثبتی در این زمینه برداشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان لرستان یادآور شد: به استناد دستورالعمل مجمع خیرین کشور در کلیه مراکز بهداشتی درمانی استان خیرین بیمارستان ها تشکیل خواهد شد.

به گزارش مهر در این نشست مقرر شد با هدف اطلاع رسانی وسیع از تلویزیون های شهری با هماهنگی استانداری استفاده شود و همچنین هر هفته ده دقیقه از برنامه های صدا و سیمای لرستان به موضوع خیرین سلامت اختصاص یافته و برنامه ریزان و تهیه کنندگان صدا و سیما در این زمینه فعالیت کنند.

همچنین با توجه به اهمیت مشارکت صنوف و مجامع صنفی در این امر مقرر شد از رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدمات و رئیس مجمع امور صنفی تولیدی جهت شرکت در کارگروه و جلسات هیئت رئیسه مجمع سلامت استان دعوت بعمل آید.

در این جلسه تصویب شد که با هدف اطلاع از نیازمندی های حوزه سلامت جهت کمک خیرین توسط دبیرخانه مجمع کتابچه ای با موضوع نیازهای بهداشتی، درمانی و تجهیزاتی مراکز بهداشتی درمانی به ویژه بیمارستان ها تدوین و چاپ شود.