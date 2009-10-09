کارنامه نهایی کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه داوطلبان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1388 که مجاز به انتخاب رشته شده اند و در زمان مقرر نسبت به انتخاب رشته اینترنتی خود اقدام کرده ‌اند، می توانند کارنامه نهایی آزمون خود را با مراجعه به سایت سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

داوطلبان می توانند با درج شماره داوطلبی و مشخصات شناسنامه ‌ای شامل نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه و سال تولد و یا شماره پرونده و مشخصات شناسنامه ‌ای ضمن مشاهده کارنامه خود از آن پرینت تهیه کنند.

داوطلبان همچنین می‌ ‌توانند سئوال و یا سئوالات خود را با شماره تلفن های 99-88923595-021 یا با بخش پاسخگویی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مطرح کنند.