محمد یاری روز جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب فوق افزود: با حل نشدن مشکل حنطه، درحال حاضر تمرینات تیم فوتبال ابومسلم مشهد زیر نظر جهانداری برگزار می شود اما روز یکشنبه آینده و از بین 3 مربی که در فهرست کاندیداهای باشگاه قرار دارند، نام سرمربی آینده مشخص خواهد شد.

وی در مورد مشکلات مالی این باشگاه نیز خاطرنشان کرد: این مشکلات تا حدودی برطرف شده است و طبق هماهنگی‌های صورت گرفته تا 10 روز آینده تمام مطالبات بازیکنان پرداخت شود.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم در پاسخ به این سوال که "آیا نگران نیستید روز شنبه(18 مهرماه) زمان حکمیت به پایان رسیده و باشگاه مجددا به حسین قاسمی بازگردانده می شود؟"، اظهار داشت: نه چنین اتفاقی رخ نمی دهد زیرا فردا تکلیف بدهای آقای قاسمی و وضعیت نهایی آنها را رسما اعلام خواهیم کرد.

وی در ادامه به نشست بازیکنان این تیم با داوری مدیرکل و حسینی رئیس هیئت فوتبال استان خراسان رضوی اشاره و تاکید کرد: در این نشست مسئولان ورزشی استان به طور کامل از بازیکنان تیم حمایت کردند و قول دادند مشکلات بزودی برطرف شود.

یاوری با بیان اینکه این نشست تاثیر بسیار مثبتی در وضعیت روحی بازیکنان تیم ابومسلم داشت و نفرات این تیم از روز پنجشنبه با قدرت مضاعفی در تمرینات گروهی شرکت کرده اند، در پایان گفت: قطعا وضعیت ابومسلم روز به روز بهتر شده و این تیم می تواند در ادامه مسابقات لیگ برتر ضمن جبران امتیازات از دست داده، به جایگاه خوبی در جدول رده بندی دست یابد.