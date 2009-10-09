"خرد در فلسفه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی فلسفه ماوارء طبیعی میپردازد و آن را بهویژه در امریکا مورد بررسی قرار میدهد.
نویسنده معتقد است که ماوراء طبیعه در امریکا به پایان نرسیده است. نویسنده در این کتاب به فلسفه کانت و هگل میپردازد و مفاهیم خرد و ایدهآلیسم، خود و آزادی را مورد توجه قرار میدهد و آرای امرسون را نیز درباره این مفاهیم مورد بررسی قرار میدهد.
هنجارها، خود و مفاهیم، استقلال عمل، اجتماع و آزادی، تاریخ، خرد و واقعیت از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد توجه قرار گرفتهاند.
فلسفه و آزادی اندیشه، چرا حقیقت در فلسفه اهمیت ندارد، سه مشکل نگرش تجربهگرایی به مفاهیم و عقاید سایر موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفتهاند.
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