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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

"خرد در فلسفه" منتشر شد

کتاب "خرد در فلسفه" اثر رابرت براندم در 248 صفحه از سوی انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این کتاب به بررسی فلسفه ماوارء طبیعی می‌پردازد و آن را به‌ویژه در امریکا مورد بررسی قرار می‌دهد.

نویسنده معتقد است که ماوراء طبیعه در امریکا به پایان نرسیده است. نویسنده در این کتاب به فلسفه کانت و هگل می‌پردازد و مفاهیم خرد و ایده‌آلیسم، خود و آزادی را مورد توجه قرار می‌دهد و آرای امرسون را نیز درباره این مفاهیم مورد بررسی قرار می‌دهد.

هنجارها، خود و مفاهیم، استقلال عمل، اجتماع و آزادی، تاریخ، خرد و واقعیت از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته‌اند.

فلسفه و آزادی اندیشه، چرا حقیقت در فلسفه اهمیت ندارد، سه مشکل نگرش تجربه‌گرایی به مفاهیم و عقاید سایر موضوعاتی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 961274

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