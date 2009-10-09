آماده باش نظامیان رژیم صهیونیستی در سرتاسر فلسطین اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مسئول بلندپایه رژیم صهیونیستی گفت که نیروهای پلیس این رژیم امروز جمعه در سرتاسر فلسطین اشغالی به حال آماده باش کامل درآمده اند.

وی افزود که هزاران نیروی پلیس اسرائیل در قدس و شمال سرزمینهای اشغالی مستقر شده اند.

در همین حال شبکه تلویزیونی الجزیره نیز از بستن تمامی ورودی های بخش قدیمی شهر قدس توسط نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که جنبش های جهاد اسلامی و حماس و حتی کمیته مرکزی جنبش فتح (ساف) شهروندان فلسطینی را به برپایی تظاهرات ضد اسرائیلی در روز جمعه دعوت کرده اند.

در همین حال "شیخ عکرمه صبری" خطیب مسجدالاقصی و "شیخ یوسف القرضاوی" رئیس هیئت علمای مسلمانان خواستار خیزش کشورهای مسلمان در برابر تجاوزات صهیونیست ها به مسجدالاقصی شده و ملت های اسلامی را به تظاهرات در کشورهای خود فراخواندند.