همایش کشوری پیشبرد صنعتی ‌سازی مسکن آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این همایش صبح جمعه با عنوان "تحول تا تحقق در پیشبرد صنعتی‌ سازی بخش مسکن" با حضور بیش از یکصد نفر از صاحب‌ نظران بخش مسکن و انبوه ‌سازان برتر کشور و دست‌ اندرکاران صنعت ساختمان در هتل داد یزد برگزار شد.

دبیر اجرایی این همایش در حاشیه برگزاری همایش یاد شده اظهار داشت: همایش تحول در پیشبرد صنعتی سازی بخش مسکن با هدف بررسی چالش‌ها، مسائل و مشکلات بخش‌ مسکن و صنعتی ‌سازی آن همچنین ارائه راهکارهای موثر برای رفع این مسائل برگزار شده است.

سیدمرتضی سیدابراهیمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر عدم توجه به جایگاه مهندسی در ساخت و ساز‌ها همچنین عدم اطلاع ‌رسانی از سیستم‌های جدید در این بخش از مهمترین چالش‌ های مسکن‌ سازی کشور به شمار می ‌رود که در همین رابطه در همایش بحث و بررسی انجام خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری چنین همایش ‌ها و گردهمایی اصحاب صنعت و صاحب‌ نظران در این بخش مهم،به‌ زودی شاهد روند صنعتی ‌سازی بخش مسکن در کشور باشیم.

این همایش یک‌ روزه به همت شرکت جهاد ساخت و ساز و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن مرکزی و تعدادی از شرکت‌ های بخش صنعت ساخت و ساز کشور برگزار شده است.