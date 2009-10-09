پرداخت الکترونیکی پول بنزین در 800 جایگاه

به گزارش خبرنگار مهر، فرید عامری در اولین همایش ملی تامین، نگهداشت، انتقاد و توزیع فرآورده های نفتی در تهران با بیان اینکه هم اکنون اقدامات متعددی برای روزآمد کردن وضعیت تولید، انتقال و توزیع سوخت مایع در کشور انجام شده است، گفت: در بخش ذخیره سازی فرآورده های نفتی میزان ظرفیت ذخیره سازی از 10 میلیارد لیتر در ابتدای سال جاری تا پایان امسال به بیش از 12 میلیارد لیتر افزایش می یابد.

وی با اشاره به ساخت انبارهای جدید ذخیره سازی فرآورده های نفتی در عسلویه، ارومیه، تهران، ماهشهر، نکاح، بیرجند، ملایر، بیجار و کرمان تصریح کرد: همچنین بر اساس برنامه های تعریف شده ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع کشور تا پایان برنامه 5 ساله توسعه حدود 6.5 میلیارد لیتر افزایش می یابد.

امکان پرداخت الکترونیکی بهای بنزین در 800 جایگاه

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به سامانه فروش اینترنتی سوخت در برخی از مناطق کشور در تشریح برخی از دستاوردهای راه اندازی این طرح، گفت: کاهش بیش از 600 هزار سفر، صرفه جویی یک میلیون لیتری مصرف ماهانه بنزین، کاهش بیش از 10 میلیون کیلومتر مسافت طی شده به صورت ماهانه و کاهش تلفات جاده ای و آلاینده های زیست محیطی برخی از دستاوردهای راه اندازی این طرح است.

این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی طرح پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه های کشور، تصریح کرد: این طرح تا کنون در 130 جایگاه کشور راه اندازی شده است و پیش بینی می کنیم در صورت فراهم شدن بسترهای مخابراتی تا پایان سال جاری نیز در 800 جایگاه جدید این طرح راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون روزانه به بیش از 30 هزار مصرف کننده عمده و بالغ بر 500 هزار مصرف کننده جزء سوخت مایع تحویل می شود، یادآور شد: اجرای سامانه های فروش اینترنتی موجب تسریع و تسهیل در عرضه سوخت به مصرف کنندگان شده است.

تحویل روزانه 1.6 میلیون بشکه نفت به پالایشگاه ها

عامری در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر روزانه حدود 1 میلیون و 675 بشکه نفت خام و 32 هزار بشکه مایعات گازی به 9 پالایشگاه موجود کشور تحویل داده می شود، اظهار داشت: از سوی دیگر، هم اکنون روزانه 4 هزار و 333 تن گاز مایع، 45 میلیون لیتر بنزین حدود 21 میلیون لیتر نفت سفید و سوخت جت، 83 میلیون لیتر گازوئیل و 81 میلیون لیتر نفت کوره در پالایشگاه های موجود کشور تولید و عرضه می شود.

افزایش سوآپ فرآورده های نفتی از کشورهای حاشیه دریای خزر

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اشاره به سوآپ نزدیک به 120 هزار تن سوخت مایع توسط بخش خصوصی از کشورهای حاشیه دریای خزر در سال 86، یادآور شد: همچنین در سال گذشته حجم سوآپ فرآورده های نفتی از این منطقه به 444 هزار تن افزایش یافته است.

وی افزود: همچنین پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری حجم سوآپ سوخت مایع از کشورهای حاشیه خزر به حدود 600 هزار تن افزایش یابد.

واگذاری مدیریت ناوگان حمل سوخت مایع به بخش خصوصی

وی در پایان با تاکید بر اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یکی از مجموعه های پیشتاز دولت در واگذاری فعالیتها و برون سپاری آنها به بخش خصوصی بوده است، بیان کرد: هم اکنون 99 درصد فعالیت های مدیریت جایگاه های سوخت و 100 در 100 انتقال فرآورده های نفتی به بخش خصوصی واگذار شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون انتقال فرآورده های نفتی از طریق خطوط لوله نسبت به شبکه ریلی از صرفه اقتصادی بیشتری برخوردار است، خاطر نشان کرد: هم اکنون انتقال فرآورده ها از طریق شبکه ریلی بسیار پرهزینه تر نسبت به خط لوله، نفتکشهای جاده پیما و حمل دریایی است.