راه اندازی واحد بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان در قشم

غلامرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر همراه به هیئت چند نفره ای برای بررسی جوانب امر به جزیره قشم آمده ایم و سرگرم تدارک شرایط مورد نیاز برای راه اندازی واحد بین الملل در این جزیره هستیم.

وی افزود: با توجه به سیاستهای وزیر جدید علوم و نزدیکی به بازارهای بین المللی و کشورهای عربی فرصتهایی در این منطقه وجود دارد که امید می رود با راه اندازی واحد بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان امکان استفاده از آنها فراهم شود.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: به محض انتخاب و توافق بر سر مکان مناسب با هماهنگی و اشتراک کشورهایی که با آنها از پیش فعالیت و همکاری علمی داشته ایم واحد بین الملل را راه اندازی می کنیم.

وی افزود: یکی از بهترین دستاوردهای واحدهای بین المللی جلوگیری از خروج جوانان و همچنین ارز از کشور است.

قربانی در پاسخ به این سئوال که چرا جزیره کیش را به این منظور انتخاب نکرده است گفت: ما به کیش هم مراجعه کردیم که متاسفانه با برخورد سرد و عدم توجه مسئولان در این جزیره روبرو شدیم.

وی افزود: جای تاسف دارد که به هیچ عنوان برخورد مناسبی از سوی مسئولین در جزیره کیش با دانشگاه صنعتی اصفهان انجام نشد در صورتی که در قشم از پیشنهاد ما استقبال خوبی به عمل آمده و حتی قول مساعدت و همکاری و در اختیار گذاشتن امکانات لازم را نیز به ما داده اند.