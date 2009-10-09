یک دلیل علمی برای گل نشدن پنالتی بازیکنان بزرگ فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دریافته اند ورزشکاران قوی و با اعتماد به نفس که همیشه امتیاز بالا را به خود اختصاص می دهند هدف یا دروازه را در ذهن خود بسیار بزرگ می بینند و در مقابل افرادی که همیشه امتیاز را از دست می دهند هدف را کوچک می بینند.

محققان دانشگاه علوم روانشناسی دانشگاه پوردو دریافته اند ورزشکارانی که همیشه موفق عمل می کنند هدف خود را وسیع تر و بزرگتر می بینند و مشاهده آنها بر روی موفقیتشان تاثیری مستقیم گذاشته و آن را متحول می کند.

این نتایج نشان می دهد بازیکنان موفقی مانند جانی ویلکینسون، فردی که در سال 2003 باعث برد انگلستان در جام جهانی راگبی شد و همچنین دیوید بکهام دروازه را پس از به ثمر رساندن هر گل بسیار وسیع تر از سایر بازیکنان می بینند. نکته جالب توجه در این است که بازیکنانی که گلها را از دست می دهند بینش معکوسی دارند.

آزمایش بر روی 23 بازیکن فوتبال آمریکایی که از راه دور گلی به ثمر رسانده بودند نشان داد افرادی که نتوانسته اند از راه دور گل بزنند، دروازه را نسبت به افرادی که ضربه ای مناسب و منجر به گل زده اند بسیار کوچک تر دیده و تیرکهای دروازه را نزدیک به هم می پندارند.

این یافته در عین حال برای بازیکنان گلف نیز صدق خواهد کرد زیرا در مطالعات پیشین نشان داده شده بود افرادی که حفره های زمین گلف را بزرگتر می بینند عملکرد بهتری در زمین از خود نشان می دهند. به گفته محققان این واقعیت می تواند نشان دهد بینش چگونه بر روی عملکرد افراد تاثیر گذار است.

به گفته دانشمندان بسیاری از افراد بینش را تنها دریافت اطلاعات از طریق چشمها می دانند که در این صورت ابعادی که درباره اجسام مختلف (در اینجا دروازه فوتبال) دریافت می شود همیشه باید ثابت به نظر بیاید اما این تحقیقات نشان می دهد بینش افراد تنها اطلاعات سیستم بینایی نیست.

محققان قصد دارند به منظور ادامه مطالعات خود بر روی تاثیر از دست دادن گلها بر کوچکتر دیدن دروازه ها و کاهش یافتن توانایی بازیکنان تحقیق کنند.

بر اساس گزارش تلگراف بازیکنان کریکت، گلف، بیسبال و فوتبال معمولا در روزهایی که موفق بازی کرده و گل به ثمر می رسانند، اعلام می کنند که دروازه ها به چشم آنها وسیع تر به نظر آمده است و در مقابل در بازی های ناموفق دروازه ها را تنگ تر می بینند.