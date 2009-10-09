به گزارش خبرنگار مهر، درحالی که بیست و یکمین دوره رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز پنجشنبه با برگزاری دیدارهایی در تهران و شهرستان‎ها آغاز شد این احتمال وجود دارد که این مسابقات از هفته دوم با یک تیم بیشتر و با حضور11 تیم پیگیری شود. البته در صورتی که مدیران تیم پرسپولیس آمادگی قطعی و نهایی خود را به فدراسیون اعلام کنند.

با وجود آنکه به دلایل مختلف و از جمله مخالفت سازمان تربیت بدنی حضور تیم پرسپولیس در رقابت‎های لیگ برتر منتفی شده بود و قرعه‎کشی مربوط به این مسابقات هم با شرکت 10 تیم انجام شد، روز چهارشنبه (15 مهرماه) نشستی در فدراسیون بسکتبال برگزار شد تا مورد شرکت دادن این تیم در این فصل از مسابقات و با داشتن پسوند لنگرود بحث و بررسی شود.

مدیران فدراسیون بسکتبال به شرط لحاظ کردن این موضوع و البته موافقت سازمان تربیت بدنی مشکلی با حضور پرسپولیس در مسابقات امسال ندارند و از هفته دوم نام "پرسپولیس لنگرود" را به عنوان تیم یازدهم در جدول بازی‎ها قرار می‎دهند.

قرار است مدیران تیم پرسپولیس که عباس آقاکوچکی هدایت آن را بر عهده دارد صبح روز شنبه پس از برگزاری نشست بحث و بررسی نظر نهایی خود را در این مورد اعلام کنند.

در صورتی که حضور تیم پرسپولیس لنگرود در مسابقات این فصل لیگ برتر باشگاه‎های کشور قطعی شود هر هفته یک تیم با قرعه استراحت روبرو خواهد بود. قرعه استراحت هفته اول هم به نام همین تیم رقم می‏خورد.

حضور تیم پرسپولیس لنگرود در مسابقات لیگ برتر عملا مسئولیت حقوقی و اداری این تیم را از باشگاه پرسپولیس تهران سلب خواهد کرد و متولیان آن افراد دیگری خواهند بود که احتمالا از بخش خصوصی و همکاری تربیت بدنی لنگرود خواهند بود.