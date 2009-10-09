مداد سیاه آهنربا می شود!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان پلی تکنیک ایندهوافن و دانشگاه رادبواد در هلند کشف کردند که گرافیت می تواند در دمای محیط همانند یک آهنربای دائمی رفتار کند.

این کشف می تواند درهای جدیدی را به سوی کاربردهای این ماده در عرصه فناوری نانو و ساخت حسگرهای زیستی بگشاید.

گرافیت که به طور عادی مغز مدادهای معمولی را می سازد ترکیبی لایه لایه است که در آن پیوندهای ضعیفی میان هر لایه مجزای تک اتمی کربن برقرار است. به همین دلیل از گرافیت به عنوان یک ماده لغزان کننده نیز استفاده می شود.

تحقیقات جدید این دانشمندان به روشی مستقیم خواص آهنربایی گرافیت را نشان داده و مکانیزمهای وابسته به آن را توضیح می دهد.

براساس گزارش نیچر فیزیک، در گرافیت، مناطقی میان اتمهای منظم کربن وجود دارند که به عرض حدود دو نانومتر از هم جدا بوده و پیوند آنها نامنظم است. الکترونهای حاضر در این مناطق به روشی متفاوت از الکترونهای حاضر در فضاهای منظم رفتار می کنند. این رفتار شبیه به رفتار الکترونها در مواد آهنربایی مثل آهن و کبالت است.

این محققان کشف کردند این مناطق زنجیره ای که مرز میان فضاهای مختلف منظم لایه های تک اتمی هستند به صورت مغناطیسی با هم جفت می شوند و یک شبکه دو بعدی را تشکیل می دهند. این شبکه می تواند رفتار آهنربایی گرافیت را توضیح دهد.