90 درصد درآمد مالیاتی در نیمه اول امسال محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در هشتمین اجلاس سازمان مدیران مالیاتی در تهران گفت: هم اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود 8 درصد است که پیش بینی شده است تا پایان برنامه پنجم به 10 درصد افزایش یابد.

وی با اشاره به اهمیت و کارکرد مالیات در جهت اهداف عدالت اجتماعی، گفت: حذف پایه مالیات بر مجموعه درآمد باعث ناکارآمدی سیاست مالیاتی شد و به همین دلیل نیز نقش مالیات در توزیع درآمد کم رنگ تر شده است.

حسینی با بیان اینکه وجود معافیتهای مالیاتی گسترده شفافیت مالیاتی را از بین برده است، گفت: چنانچه صنعت یا فعالیت خاصی به جهت اهداف حمایتی نیازمند معافیت مالیاتی است باید معافیت در مورد آن اعمال شود اما باید آن بنگاه یا فعال اقتصادی از نظر اظهار به موقع و ارائه صورتهای مالی وظیفه خود را انجام دهد چرا که معافیت مالیاتی با شفافیت مالیاتی در تضاد نیست.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه یکی از کارکردهای اصلی مالیات تولید اطلاعات اقتصادی است، تصریح کرد: امروز نیازمند آن هستیم که ضمانت اجرای اخذ مالیات در کشورمان افزایش یابد که در این مورد در برنامه پنجم توسعه راهکارهایی از جمله مجازات و محرومیت های اجتماعی برای فراریان از پرداخت مالیات پیش بینی شده است.

وی افزود: در 6 ماهه نخست سال جاری 90 درصد تکالیف مالیاتی قانون بودجه 88 مربوط به 6 ماهه محقق شده است که البته درصد تحققها در بخشهای مختلف متفاوت است به طوریکه در بخش مالیاتهای مستقیم 95 درصد و در بخش مالیات بر ارزش افزوده 61 درصد اهداف محقق شده است.

حسینی موضوع مالیات بر محیط زیست را بسیار جدی ارزیابی کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته ارزش مالیات بر انرژی از ارزش درآمد ناخالص حاصل از فروش انرژی بیشتر است.

وی افزود: نمی توان از مولدترین فعالیتها بیشترین مالیات را گرفت و از مخربترین فعالیت کمترین مالیات را دریافت نمود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظام مالیاتی یکی از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی به شمار می رود گفت: در سال گذشته علاوه بر تحقق 110 درصدی و وصول حدود 24 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی اصلاح نظام مالیاتی نیز آغاز شد.