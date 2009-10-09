پیشرفتهای امروز ریشه در دوران دفاع مقدس دارد/نیازمند فرهنگ دفاع مقدسیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف پنجشنبه شب در مراسم اولین کنگره شهیدان منطقه 18 که در ورزشگاه شهیدان اسماعیلی این منطقه برگزار شد زنده نگهداشتن یاد شهدا را از وظایف مهم امروز دانست و گفت: پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت در کشور ما امروز از وظایف مهم است چرا که همه بر این باوریم که گرامیداشت یاد شهدا، حفظ هویت خود ماست و نظام و کشور ما شناخته شده به برکت خون آنان است و زندگی مادی و معنوی امروز خود را مدیون شهدا و خانواده آنان هستیم.

وی افزود: امروز کسی که ذره ای انصاف داشته باشد حتی اگر انقلابی و یا رزمنده هم نبوده باشد این باور را دارد که زندگی آرام امروز و امنیت را مدیون چه کسانی است و از این رو گرامیداشت یاد شهدا و توجه به این فرهنگ ما را مصصم تر می سازد تا از این هویت اصیلی که به برکت خون شهدا به دست آمده است حفاظت کنیم.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: فرهنگ شهدا، دفاع مقدس و بسیج فرهنگ مقطعی نیست که فقط مخصوص دوران دفاع مقدس بوده باشد بلکه فرهنگی دینی، ملی و ماندگار برای همیشه تاریخ است و دلیل آن نیز آن است که این فرهنگ نشات گفته از فرهنگ عاشورا و نهضت امام حسین (ع) است و به همین علت در همه شئونات زندگی نقش ایفا می کند.

وی با تاکید بر این که هر پیشرفتی در جامعه امروز در دوران دفاع مقدس ریشه دارد، افزود: اگر امروز فرهنگ خودباوری، قانون مداری و نظم و انظباط وجود دارد به دوران دفاع مقدس و فرهنگ اصیلی بر می گردد که ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت دارد و فرهنگی که در آن صداقت، صمیمیت، برادری، اعتماد و اخلاص موج می زد و امروز نیز برای پیشرفت کشور و برقراری عدالت نیازمند همین فرهنگ هستیم.

قالیباف تصریح کرد: اگر امروز از این فرهنگ فاصله بگیریم و یا آن را به گونه ای دیگر ارائه دهیم، ظلم بزرگی در حق خود و ملت و این فرهنگ کرده ایم و من امروز به عنوان نسل باقی مانده از آن دوران به یکایک خانواده شهدا متعهد هستم و هیچ وظیفه ای ندارم جز آن که در سنگر خدمت به مردم با همان روحیه و تلاش فعالیت کنم.

شهردار تهران افزود: امروز مهمترین دغدغه رهبر معظم انقلاب آن است که نظام اسلامی نظامی کارآمد باشد و به همین دلیل ما نیز وظیفه داریم تا به گونه ای خدمت کنیم تا در سایه این انقلاب و نظام، کیفیت زندگی افراد در ابعاد مادی و معنوی افزایش یابد و بستر سالم برای زندگی سالم را فراهم کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: خانواده شهدا باید بر کار من و امثال من نظارت کنند و بینند که آیا کارهای ما هر سال بهتر می شود یا نه و اگر خدمات ما مورد رضایت آنان نباشد، یعنی ما راه شهدا را به درستی ادامه نداده ایم.

قالیباف با بیان این که خانواده شهدا در سخت ترین شرایط کشور فرزندان خود را به این انقلاب تقدیم کردند، خطاب به خانواده معظم شهدا گفت: امروز نوکری شما وظیفه ماست و ما باید خون فرزندان شما و راه آنان را پاس بداریم و از این فرهنگ اصیل حفاظت کنیم.

براساس این گزارش در این مراسم حجت الاسلام محمدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه همدان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: باید به مردم تهران تبریک گفت که مسئولانی متعهد دارند که به تعهدات خود پایبندند و به آن عمل می کنند.

همچنین در این مراسم که حسن بیادی، حبیب کاشانی از اعضای شورای شهر، حجت الاسلام ناصحی رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری، شهردار منطقه 18 و تنی چند از مسئولان محلی حضور داشتند از تمبر اولین کنگره شهدای منطقه 18 رونمایی شد.