به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این ضمیمه 12 فصلنامه آینه میراث با عنوان "گنجینههای دستنویس اسلامی در ورارود و قفقاز" که به معرفی مجموعههای موجود در کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان و گرجستان اختصاص یافته به مناسبت سمینار بینالمللی نقش نسخههای خطی و کتابخانهها در تاریخ فرهنگ ایران و ماوراءالنّهر(22 ـ 21 نوامبر 2006) به صورت مکتوب منتشر شده بود.
این بخش از میراث و نسخ خطّی ماوراءالنهر، تألیف دانشمندانی چون اولِگاف، آکیموشکین و اَنَس باقی خالدوف است که با ترجمه و تصحیحات و افزودههایی به همت احمدرضا رحیمیریسه فراهم و منتشر شدهاست. ساختار تدوین این ضمیمه بدینگونه است که ذیل نام کشورها، نام شهرهای آن و ذیل هر شهر تمامی مجموعهها (اعم از کتابخانه، موزه و...) همگی به ترتیب الفبایی ذکر شده است.
ذیل هر مجموعه نیز اطلاعاتی از قبیل نشانی، تلفن، سال تأسیس، شمار نسخهها، وضعیت مجموعه، فهرستهای منتشر شده یا در دست انتشار و اطلاعاتی از این دست آمده است.
بر اساس این مجموعه، در هشت کشور فوق 22 شهر دارای مجموعه دستنویسهای اسلامی است که شمار این مجموعهها، 52 کتابخانه است. اطلاعات موجود نشان میدهد که بیش از 80هزار دستنویس در این کشورها نگهداری میشود که برای آنها 106 عنوان فهرست (در 127 جلد) منتشر شده است.
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