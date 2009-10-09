به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میر کاظمی وزیر نفت در اولین همایش ملی تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی در تهران با بیان اینکه در طی سالهای اخیر میزان رشد مصرف انواع حامل های انرژی به شدت در کشور افزایش یافته، گفت: روند افزایشی به گونه ای بوده است که دیگر تقاضا در کشور قابل کنترل نیست و حتی در برخی از فرآورده ها مصرف به اندازه ای از تولید پیشی گرفته است که به وارد کننده ای صرف آن فرآورده نفتی تبدیل شده ایم.

وی با اشاره به افزایش واردات گازوئیل در طی سالهای اخیر، بیان کرد: باید مدیریت مصرف، عرضه و تقاضا بار دیگر در کشور مورد بررسی قرار گیرد و یک طرح جامع در انرژی تعریف و اجرایی شود.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون شدت مصرف انرژی در ایران 4 برابر استانداردهای جهانی است، تصریح کرد: همچنین هم اکنون در بخش صنعت میزان اضافه مصرف انرژی از 20 تا 120 درصد وجود دارد.

این مقام مسئول با تاکید برای ارتقای راندمان نیروگاه ها به 55 درصد، گفت: در صورت افزایش راندمان نیروگاه های کشور می توان معادل صرفه جویی مصرف انرژی در این بخش تا 1.5 برابر میزان صادرات سوخت مایع خود را افزایش دهیم.

وزیر نفت با اشاره به آغاز طرح هدفمند کردن یارانه ها در مجلس، اظهار داشت: هم اکنون میزان یارانه های توزیع شده در بخشهای مختلف به گونه ای بوده که اثربخشی سرمایه گذاریهای صورت گرفته را با مشکل مواجه کرده است.

میر کاظمی با یادآوری اینکه هم اکنون هر لیتر گازوئیل با قیمت 165 ریال عرضه می شود، تصریح کرد: اما این کاهش قیمت نیز هزینه های حمل و نقل را کاهش نداده به طوری که هم اکنون هزینه ترانزیت در ایران بسیار بالاتر از کشورهای همسایه بوده و حتی عمر ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور 2 برابر استاندارد جهانی است.

وجود 80 میلیارد دلار پروژه نیمه تمام در صنعت نفت

وزیر نفت با بیان اینکه هم اکنون بخش عمده درآمدهای دولت صرف یارانه ها می شود، یادآور شد: این موضوع امکان تکمیل طرح های در دست ساخت را فراهم نمی کند به طوریکه هم اکنون حدود 80 میلیارد دلار پروژه نیمه تمام در صنعت نفت وجود دارد.

به گفته این عضو کابینه دولت، در شرایط فعلی اگر قیمت نفت افزایش یابد اجرای طرحهای نفتی شتاب می گیرد اما با کاهش قیمت نفت به 30 دلار اجرای طرحهای صنعت نفت نیز تعطیل می شود.

میر کاظمی همچنین یکی از ریشه های تورم کشور را دارایی های خالص بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: این موضوع منجر به افزایش فشار بر زندگی مردم و افزایش هزینه های تولید می شود.

عدم امکان افزایش ظرفیت تولید گاز تا 3 سال آینده

وزیر نفت با تاکید بر اینکه پالایش و پخش فرآورده های نفتی جدا از سایر حلقه های ارزشی صنعت نفت نیست، تبیین کرد: با توجه به اینکه تا 3 سال آینده امکان افزایش ظرفیت تولید گاز وجود ندارد، باید بخشی از نیازهای خود را با جایگزینی سوخت های مایع جبران کنیم.

به گفته این مقام مسئول این در حالی است که باید هم اکنون سرمایه گذاری های صنعت نفت برای توسعه ظرفیت های صادراتی، اسکله ها و مخازن صادراتی در بنادر جنوبی کشور صرف شود. اما این در حالیست که با توجه به رشد مصرف باید منابع محدود مالی خود را صرف تخصیص یارانه ها بکنیم.

میرکاظمی با اشاره به ضرورت تامین اولویت بندی برای اجرای طرح های مختلف صنعت نفت خاطر نشان کرد: یکی از شاخصه های مدیران توانمند صنعت نفت توانایی در جذب منابع مالی خواهد بود.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه باید مدیران صنعت نفت رویکرد خود را از مدیر کارگاهی به مدیریت عامل تغییر دهند، یادآور شد: قطعا تغییر رویکرد مدیریتی در این بخش در جذب سرمایه و تکمیل طرحهای نیمه تمام تاثیر گذار خواهد بود.