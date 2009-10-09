اولین تصویر حرارتی از نیمه پنهان ماه به ثبت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین تصویر حرارتی جهان از بخش تاریک ماه ارائه شد. این تصویر توسط متخصصان دوربینهای حرارتی و در بخشی از ماموریت تحقیقاتی ناسا برای یافتن آب در سطح ماه به ثبت رسیده است.

دوربین شرکت ترمو تکنیکز از زمین و ماه در فواصلی به بزرگی 560 هزار کیلومتری و 850 هزار کیلومتری تصاویر مختلفی به ثبت رسانده است. با این حال این اولین باری است که یک فضاپیمای مجهز به دوربین حرارتی به دورترین قسمتهای ماه سفر کرده است.

این دوربین که بر روی مدارگرد LCROSS ناسا که تا ساعاتی دیگر با سطح ماه برخورد خواهد کرد، قرار دارد به مدت 100 روز بدون نقص کار کرده و تصاویر متعددی به ثبت رسانده است. دوربین MIRICLE دوربین حرارتی است توسط شرکت ترمو تکنیکز تولید شده و موفق به ثبت اولین تصویر حرارتی جهان از بخش ناشناخته ماه شده است.

اولین تصویر حرارتی جهان از نیمه تاریک ماه

بر اساس گزارش تلگراف، مدارگرد LCROSS که این دوربین را به همراه دارد به زودی با سطح ماه برخورد خواهد کرد تا ناسا بتواند با بررسی توده خاک و غبار برخواسته از این برخورد شواهد قوی تری از وجود آب در سطح این کره بیابد.