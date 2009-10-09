عملیات ساخت 6 پالایشگاه جدید نفت هنوز آغاز نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین شهنازی زاده در اولین همایش ملی تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی در تهران با بیان اینکه توزیع، انتقال و پالایش فرآورده های نفتی در کشور از قدمتی بیش از 80 سال برخوردار است، گفت: هم اکنون چشم انداز توسعه این صنعت در جهت روزآمد کردن فرآیندهای عملیاتی موجود، حذف فرآیندهای اضافی، استقرار مدیریت و الگوی تعالی سازمانی دست به اقدام است.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اشاره به طرحهای بهینه سازی و بهبود کیفیت و اصلاح فرآیند خط تولید در 9 پایشگاه موجود نفت کشور، تصریح کرد: هم اکنون برای ارتقای تولید، بهبود کیفیت، افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و ارتقاء عدد اوکتان، طرحهایی را اجرایی کرده ایم.

وی با اشاره به افزایش 6 میلیون و 400 هزار لیتری تولید بنزین با راه اندازی طرح های بنزین سازی پالایشگاه تهران و آبادان تا سال آینده اظهار داشت: با تکمیل این دو طرح ظرفیت تولید بنزین کشور به 51 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

شهنازی زاده با اشاره به تکمیل طرحهای بنزین سازی پالایشگاه های بندرعباس، اراک، اصفهان و لاوان تا سال 90 ، بیان کرد: با تکمیل این طرحها حدود 20 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور با استاندارد یورو 5 اضافه می شود.

این مقام مسئول همچنین در مورد ساخت پالایشگاه های جدید نفت در کشور توضیح داد: هم اکنون مطالعات ساخت 6 پالایشگاه نفت و میعانات گازی به پایان رسیده اما به دلیل عدم تامین منابع مالی عملیات اجرای این طرح ها هنوز آغاز نشده است.

وی با مطلوب ارزیابی کردن عملیات اجرایی ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس در بندرعباس، تصریح کرد: با توجه به محدودیت تامین منابع مالی اولویت بندی هایی را برای اجرای طرح های پالایشی در کشور آغاز کرده ایم.

معاون وزیر نفت با اشاره به راه اندازی سامانه هوشمند سوخت در کشور گفت: بسیاری از امکانات بالقوه این سیستم هنوز اجرایی نشده است.

شهنازی زاده با بیان اینکه تا پایان امسال حدود 2 میلیون و 100 میلیون لیتر به ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع کشور افزوده می شود، یادآور شد: همچنین طی سالهای آینده ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع کشور به 17 میلیارد و 500 میلیون لیتر افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در پایان با اشاره به وسعت 13 هزار و 550 کیلومتری شبکه انتقال فرآورده های نفتی کشور، خاطر نشان کرد: به زودی وسعت این شبکه انتقال فرآورده های نفتی به 17 هزار 664 کیلومتر افزایش می یابد.