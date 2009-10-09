روزنامه نگاران ایرانی نیازمند مرکزی برای فراگیری مفهوم "عملیات روانی" هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران در آستانه برگزاری همایش عملیات روانی و رسانه ضمن بیان مطلب فوق گفت: مقام معظم رهبری درسخنان ماه های اخیر خود بارها به تبیین اهمیت و ماهیت جنگ نرم دشمنان جمهوری اسلامی ایران پرداخته اند و از این رو هیچ تردید باقی نمی ماند که مدیران و دست اندرکاران رسانه های کشور، خود را برای مبارزه با ترفندها و اقدامات حیله گرانه دشمنان در عرصه رسانه ای آماده کنند.

وی توجه به امر آموزش را موجب افزایش آگاهی و توانمندی نیروهای رسانه ای کشور دانست و یادآور شد: متاسفانه تا کنون تعریف دقیقی از تهدیدات نرم و چارچوب های آن ارائه نشده و این در حالی است که پیروزی در میدان جنگ نرم همانند انواع جنگ های دیگر نیازمند حفظ آمادگی و ارتقاء مهارت هاست.

مدیر عامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران در ادامه این گفتگو به نقش رسانه های مجازی در گسترش عملیات روانی بر ضد جمهوری اسلامی ایران وهمچنین ملل مسلمان جهان اشاره کرد ویادآور شد: سرعت درانتشار اخبار، فراگیری مرزهای جغرافیایی وقدرت تعامل با مخاطبان از ویژگی های فضای مجازی بوده و طبیعی است امکان بیشتری را در اختیار دروغ پراکنی های رسانه های استکباری قرار میدهد.

اشتهاردی با تاکید بر اینکه در بررسی آسیب های رسانه های ایرانی در برابر عملیات روانی رسانه های دشمنان نباید نقاط قوت عملکرد آنها نادیده گرفته شود، افزود: هوشمندی ملت وقدرت تحلیل سیاسی بالای مردم در کنار اقدامات به موقع اغلب رسانه های کشور، سردمداران رسانه های استکباری را مبهوت و مغموم کرده است.

وی به سرمایه گذاری های کلان دولت های غربی و آمریکا در حوزه رسانه اشاره کرد و گفت:حجم سرمایه گذاری این دولت ها در سال چندین برابر کشور ماست و به این ترتیب می توانیم به نابرابری امکانات دشمنان در مقایسه با سربازان فرهنگی کشور پی ببریم.

مدیرمسئول روزنامه ایران درپایان این گفتگو خواستار هوشمندی بیشتر اصحاب رسانه در برابر تهاجمات روانی دشمنان انقلاب اسلامی ایران شد و افزود: به حول و قوه الهی و با هدایت ولی امر مسلمین جهان در عرصه جنگ نرم نیز شاهد پیروزی ایران عزیز خواهیم بود.

گفتنی است همایش عملیات روانی و رسانه 19 مهر ماه توسط معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در مرکز همایش های بین المللی صدا و سمیا و با همکاری بیش از 20 وزارتخانه، دانشگاه و موسسات رسانه ای از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان پدافند غیر عامل و اتحادیه رادیو و تلویزیون های کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.