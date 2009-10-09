پیروزی تیم ایران برابر نپال در دومین دیدار / تاجیکستان در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از دیدارهای گروه B مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 16 سال(نوجوانان) آسیا، امروز(جمعه) با برگزاری 2 دیدار در شهر کاتماندوی نپال پیگیری شد که در نخستین مسابقه تیم فوتبال تاجیکستان برابر لبنان به پیروزی 3 بر صفر داد.

در این دیدار که در ورزشگاه داشارت برگزار شد، رسول دیلشو(4 و 66) و سولتینوف تولیبیون(47) برای تیم تاجیکستان گل زدند. تیم فوتبال زیر 16 سال تاجیکستان با پیروزی در این دیدار شانس خود را برای صعود به مرحله بعدی این رقابت‌ها افزایش داد.

همچنین در دیگر دیدار این گروه که در همین ورزشگاه برگزار شد، تیم فوتبال زیر 16 سال ایران موفق شد برابر تیم نپال، میزبان مسابقات، به پیروزی 3 بر صفر دست یابد. در این بازی "مان بهادر تامانگ"(30- گل به خودی)، "محمد حسنی فر"(57) و "امیرعباس آئینه چی"(89) گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند. با این شکست شانس تیم نپال برای صعود به مرحله بعدی این رقابت‌ها تقریبا از دست رفت.

تیم کشورمان در نخستین دیدار خود روز چهارشنبه برابر تاجیکستان به تساوی بدون گل دست یافته بود.

جدول رده‌بندی گروه B:

1- تاجیکستان 7 امتیاز - یک بازی بیشتر

2- ایران 4 امتیاز

3- بحرین 3 امتیاز (تفاضل گل 1-)

4- لبنان 3 امتیاز(تفاضل گل 3-) - یک بازی بیشتر

5- نپال بدون امتیاز

برنامه ادامه مسابقات گروه B مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 16 سال(نوجوانان) آسیا، به شرح زیر است:

یکشنبه 19/7/88

* ایران - لبنان

* نپال - بحرین