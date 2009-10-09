به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری همایش های پیاده روی فدراسیون ورزشهای همگانی، صبح امروز(جمعه) مردم سبزوار در مسیری 5 کیلومتری از میدان سربداران تا میدان کارگر پیاده روی کردند.

در این همایش که 130 هزار نفر از مردم علاقمند به ورزش حضور داشتند، رکورد حضور در همایش های پیاده روی فدراسیون ورزشهای همگانی در سال 88 شکسته شد.

عزالدین حیدری رئیس و احمد عشوری نایب رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، پارسا مدیرکل برنامه ریزی سازمان تربیت بدنی، نمایندگان سبزوار در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه سبزوار، مدیرکل تربیت بدنی ، رئیس هیئت ورزشهای همگانی و کارکنان و کارمندان هیئت و تربیت بدنی سبزوار از جمله شرکت کنندگان در این همایش پیاده روی بودند.

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه سبزوار علاوه بر پیاده روی در مسیر 5 کیلومتری این پیاده روی، بیش از 40 جایزه ویژه را برای شرکت کنندگان در نظر گرفت و به قید قرعه به آنها اهدا کرد.

در پایان این همایش که به طور مستقیم از شبکه سوم سیما پخش شد جوایزی از جمله کمک هزینه سفر به مکه مکرمه و عتبات عالیات، لوازم ورزشی، لوازم خانگی، سکه بهارآزادی، دو دستگاه خودرو پراید و... به قید قرعه به شرکت کنندگان اهدا شد.

فدراسیون ورزشهای همگانی از ابتدای سال 1388 تاکنون همایش های بزرگ پیاده روی خود را در استانهای فارس، همدان، لرستان، سیستان و بلوچستان، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و ... برگزارکرده است.