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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۷

امام جمعه گرگان:

حفظ امنیت نیازمند همکاری همه جانبه مردم است

حفظ امنیت نیازمند همکاری همه جانبه مردم است

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی افزود: تامین و حفظ امنیت اساسی ترین مسئله در هر جامعه است و نیاز به همکاری همه جانبه مردم دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: برای تامین امنیت در جامعه گرفتاریهای زیادی تحمل شده و شهدای زیادی تقدیم شده است و باید امنیت موجود حفظ شود.

وی اظهار داشت: نیروی انتظامی تلاش زیادی برای تامین امنیت در جامعه و استان داشته و باید این امنیت کنونی که حاصل خون شهداء و ایثارگران است، حفظ شود.

وی خاطرنشان کرد: تامین امنیت کار مشکلی است و به تنهایی نیروی انتظامی نمی تواند آن را ایجاد کند و مردم نیز باید در این راه همراه شوند.

آیت الله نورمفیدی با محکوم کردن جنایات رژیم اشغالگر قدس بیان داشت: جنایات این رژیم در حق مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین دل دنیا را به درد آورد.

امام جمعه گرگان یادآور شد: ملت مظلوم فلسطین با مقاومت و ایستادگی، رژیم اسرائیل را مجبور به عقب نشینی کردند و کمیته ای ویژه در سازمان ملل تشیکل شد که در آن اسرائیل به عنوان جنایکار جنگی معرفی شد.

وی عنوان کرد: این موضوع قرار بود در هفته های اخیر در سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد که به پیشنهاد محمود عباس که ادعای فلسطینی بودن دارد، بررسی این موضوع به تاخیر افتاد که این امر خیانتی به ملت مظلوم فلسطین بود.

وی خاطرنشان کرد: برای ملت فلسطین و همه آنهایی که مشکل فلسطین را به عنوان درد بشریت می دانند، این امر مایه تاسف است و به همین مناسبت مردم استان در راهپیمایی بعد از نماز جمعه با انجام راهپیمایی این خیانت را محکوم می کنند.

امام جمعه گرگان به مناسبتهای هفته آینده اشاره و فرارسیدن شهادت امام جمعه صادق (ع) را تسلیت گفت.

نمازگزاران گرگانی بعد از خطبه های نماز جمعه در حمایت از ملت مظلوم فلسطین راهپیمایی کردند.

کد مطلب 961327

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