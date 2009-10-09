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۱۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۰

امام جمعه شیراز:

اسرائیل قصد از بین بردن شکل اسلامی مسجد الاقصی را دارد

اسرائیل قصد از بین بردن شکل اسلامی مسجد الاقصی را دارد

شیراز - خبرگزاری مهر: آیت الله اسدالله ایمانی هدف اسرائیل را از ورود به مسجد الاقصی از بین بردن شکل اسلامی این مسجد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: در گذشته یکبار شارون نیز به مسجد الاقصی وارد شد و این محل مقدس را مورد بی ادبی قرار داد و در پی این امر انتفاضه دوم فلسطینیان آغاز شد و امروز نیز به نام حفاری، هویت مسجد الاقصی مورد توجه قرار گرفته و در پی این امر نیز فلسطینیان معتکف شدند اما اسرائیلیان از رساندن سحری و افطار به معتکفین جلوگیری می کنند.

وی با اشاره به اینکه عده ای عقیده دارند که تنها راه حل مشکلات فلسطین و اسرائیل مذاکره است، افزود: اول اینکه باید پرسید آیا اسرائیل طی این 62 سال که از تشکیلش می گذرد حتی یکسال سعی کرده که از آدم کشی و کشتار دسته جمعی دست بردارد و امروز نیز می بینیم که این رژیم به رغم اینکه معاهده هایی را امضا می کند بازهم به کشتار و حملات خود ادامه داده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه عده ای بر مذاکره با آمریکا و انگلیس تاکید دارند، تصریح کرد: این دو کشور، خود اسرائیل را به جود آورده اند تا بتوانند وحدت امت اسلامی را از بین برده و منافع خود را در منطقه تثبیت کنند و حال چگونه می توان با این دو رژیم مذاکره کرد.

آیت الله ایمانی خاطرنشان کرد: با این تفاسیر می توان گفت تنها راه فلسطین در مقابله با اسرائیل مقاومت و ایستادگی بوده و غیر از این راه دیگری برای نجات فلسطین وجود ندارد و در این راه باید همه مسلمانان با امکاناتی که دارند از فلسطینیان حمایت کنند.

کد مطلب 961328

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