اسرائیل قصد از بین بردن شکل اسلامی مسجد الاقصی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: در گذشته یکبار شارون نیز به مسجد الاقصی وارد شد و این محل مقدس را مورد بی ادبی قرار داد و در پی این امر انتفاضه دوم فلسطینیان آغاز شد و امروز نیز به نام حفاری، هویت مسجد الاقصی مورد توجه قرار گرفته و در پی این امر نیز فلسطینیان معتکف شدند اما اسرائیلیان از رساندن سحری و افطار به معتکفین جلوگیری می کنند.

وی با اشاره به اینکه عده ای عقیده دارند که تنها راه حل مشکلات فلسطین و اسرائیل مذاکره است، افزود: اول اینکه باید پرسید آیا اسرائیل طی این 62 سال که از تشکیلش می گذرد حتی یکسال سعی کرده که از آدم کشی و کشتار دسته جمعی دست بردارد و امروز نیز می بینیم که این رژیم به رغم اینکه معاهده هایی را امضا می کند بازهم به کشتار و حملات خود ادامه داده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه عده ای بر مذاکره با آمریکا و انگلیس تاکید دارند، تصریح کرد: این دو کشور، خود اسرائیل را به جود آورده اند تا بتوانند وحدت امت اسلامی را از بین برده و منافع خود را در منطقه تثبیت کنند و حال چگونه می توان با این دو رژیم مذاکره کرد.

آیت الله ایمانی خاطرنشان کرد: با این تفاسیر می توان گفت تنها راه فلسطین در مقابله با اسرائیل مقاومت و ایستادگی بوده و غیر از این راه دیگری برای نجات فلسطین وجود ندارد و در این راه باید همه مسلمانان با امکاناتی که دارند از فلسطینیان حمایت کنند.